4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 15 - 21 декември 2025

Четири зодиакални знаци имат най-добрите хороскопи през цялата седмица от 15 до 21 декември 2025 г. Тези астрологични знаци получават подкрепа и кураж от вселената от обогатяващото Новолуние в Стрелец на 19 декември, което им носи късмет, увереност и надежда.

Рак

Рак, флиртуваща и красива енергия, навлиза тази седмица с Марс в Козирог, носейки повече романтика във вашия сектор на взаимоотношенията. Съсредоточете се върху това да бъдете медиатор, тъй като Марс сега е в опозиция към вашия знак. Не забравяйте да бъдете търпеливи с другите.

Новолунието в Стрелец в средата на седмицата е период на задълбочен анализ на вашата романтична връзка. Ако сте в любяща връзка, любовта ви ще расте през следващите шест месеца, защото ще ви е по-лесно да покажете истинското си аз и не се страхувате да водите по-задълбочени разговори.

За необвързаните хора, освобождаването от неща от минали връзки е по-лесно тази седмица, тъй като си позволяват да започнат нещо ново. Покажете си любов тази седмица, като се грижите за енергийните си нива и се съсредоточите върху релаксиращи навици.

Скорпион

Скорпион, тази седмица подобрява връзките ви с другите, особено в училище или на работа. Очаквайте да видите как комуникацията ви се променя, тъй като се чувствате по-уверени в себе си. Връзките ви също получават тласък с Новолунието в Стрелец и навлизането на Марс в знака на Козирог.

Не отлагайте тази седмица. Уверете се, че сте наясно със стратегическото планиране. Имайте доверие на приятелите или колегите си, че ще ви помогнат, когато имате нужда. С Марс в Козирог, може да се изненадате колко добър лидер можете да бъдете.

Това е началото на едно пътешествие в мрежа, тъй като навлизаме в сезона на Козирога, така че се пригответе да бъдете поканени на партита, обществени събития или семейни събирания. Пригответе се за изненади, повишена мотивация и време за срещи с хора със сходни интереси, които ви вдъхновяват.

Стрелец

Новолунието във вашия знак тази седмица е славно чувство, Стрелец, и задава тона за това, което можете да очаквате през следващите месеци. Това е напомняне да признаете силата си, тъй като Луната във вашия знак ви насърчава да се освободите от вътрешния си критик.

Тази седмица навлизате в нова глава и с наближаването на сезона на Козирог се чувствате по-концентрирани. Новолунието във вашия знак ви помага да се свържете отново с вътрешния си воин и ви дава нов набор от дарове. Освободете се от старите истории и се съсредоточете върху това ново начало.

Възползвайте се от потенциалните възможности за обучение, които ви се появяват тази седмица. Пригответе се да изготвите солиден план и да работите усилено, за да печелите повече с Марс в Козирог, като се придържате към практичен план и не се фокусирате твърде много върху мечтите. Започнете да се фокусирате върху засяването на семена или редактирането на съществуваща работа, тъй като Меркурий и Венера са във вашия знак, докато Марс ви помага да останете фокусирани и целеустремени.

Козирог

Тази седмица Марс и Слънцето влизат във вашия знак, Козирог, което ви прави капитан на новия ви кораб. Марс във вашия знак може да ви направи по-импулсивни, така че не се натоварвайте и бъдете по-аналитични. Сезонът на Козирог ви помага да усъвършенствате уменията си, започвайки от 21 декември. Сега е подходящ момент да преразгледате плановете си за бъдещето, тъй като имате увереността, необходима, за да продължите да се отличавате.

Вашите взаимоотношения с другите също са част от тази история, тъй като научавате повече за това как взаимодействате с тях. Получавате подкрепа от Луната в Скорпион в началото на седмицата, която ви свързва с приятели.

По време на Новолунието в Стрелец в средата на седмицата, излизането на среща с романтичния ви партньор или приготвянето на вкусна домашна храна е подхранващо за сърцето. Романтичните връзки са лечебни за вас тази седмица. А за тези, които са необвързани, енергията на тази седмица ви насърчава да покажете повече любов и грижа към себе си.

