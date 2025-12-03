6 зодии с късмет във всичко през декември 2025

Шест зодиакални знака ще се радват на изобилие и късмет през декември 2025 г.. Декември е малко по-малко стресиращ за всички нас, тъй като наближават празниците и края на годината, но някои астрологични знаци привличат повече изобилие и късмет от други.

Още: 3 зодии, на които всички ще завиждат през декември 2025

Рак

Тъй като Юпитер все още транзитира през първия ви дом, имате голям късмет, Раци. Можете да усетите как животът ви се разширява по положителен начин и сте забелязали всички нови възможности, които идват пред вас.

Когато Слънцето (на 20 декември) и Марс (на 15 декември) напуснат Стрелец, те навлизат в седмия ви дом на партньорите, така че фокусът ви се насочва към тези, с които сте най-близки този месец.

Когато Венера навлезе в Козирог на 24 декември, планетата на красотата и любовта също навлиза в седмия ви дом, привличайки другите към вас и създавайки романтичен и проспериращ край на годината!

Още: Разтърсващи обрати: Сезонът на Стрелеца ще промени живота на тези зодии

Лъв

Декември блести най-ярко за теб, не само защото ще имаш изобилие този месец, но и защото ще се забавляваш повече! Юпитер е планетата на късмета и сега е във твоя 12-ти дом. 12-ти дом е свързан с подсъзнанието или нещата, които остават скрити.

Слънцето преминава през вашия пети дом на любовта и приятелството до 20 декември. Където и да отиде Слънцето, светлината на прожекторите грее и ще бъде насочена към любовен интерес или романтичен партньор. Ако сте необвързани, това е възможност да срещнете някой нов.

Меркурий навлиза във вашия пети дом на 11 декември и ще остане там до края на месеца. Това поставя по-голям акцент върху романтичната комуникация, изграждането на мрежа от контакти и общуването с приятели.

Още: Краят на 2025 г. в знака на чудесата: Вселената носи изненада за тези зодии

Везни

Везни, през декември една връзка отваря вратата към икономическа свобода. Ще оцените връзките по-високо от икономическите възможности, защото хората постоянно обогатяват живота ви.

Не можете да кажете същото за парите, тъй като те могат да се изплъзнат от ръцете ви толкова бързо, колкото и да ги спечелите. Ключова връзка, която означава, че светът за вас е редом с вас и ви предлага съвети или емоционална подкрепа.

Разговорите, които ще проведете през декември, е златен, пълен с мъдри думи и златни късчета от изпълними задачи, които можете да поемете. Не очаквате никой да дава толкова, колкото получавате вие и цените възможността.

Още: Декември 2025 г. е приготвил изненади за тези зодии

Скорпион

Скорпион, Венера в секстил с Плутон ви помага да се свържете с мъдри финансови съветници, които ви дават това, от което се нуждаете за икономически пробив. Венера изостря финансовата ви инстинкт, а Плутон ви помага да забележите пренебрегнат детайл, който сте пропуснали в миналото.

През декември откривате нов начин за бюджетиране и спестяване на пари. Може дори да научите, че не е важно колко печелите, а как се справяте с това, което печелите, когато го имате в ръцете си. Действате бързо, защото така работите.

Чувствате се овластени, стратегически настроени и уверени. Декември може да е моментът, в който започвате да правите нещата по различен начин, но резултатът ще дойде в пълна степен скоро.

Още: Пълнолуние 2026 година

Стрелец

Декември ще бъде изобилен и щастлив месец за вас, Стрелци, тъй като Слънцето, Меркурий, Марс и Венера ще влязат във вашия знак или ще го прекарат във вас. Слънцето остава в Стрелец до 20 декември и, разбира се, това е месецът на вашия рожден ден. Когато Слънцето е в нашия знак, ние сме склонни да се чувстваме най-много като себе си.

И накрая, Венера е във вашия знак от 29 ноември до 25 декември. Когато Венера преминава през вашия знак, изглеждате страхотно, чувствате се чудесно и се представяте в най-добрата си форма пред другите. Това от своя страна привлича късмет и изобилие към вас, което прави този месец един от най-добрите за вас, Стрелец!

Козирог

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 1 – 7 декември 2025

Декември 2025 е един от най-хубавите месеци в годината за вас, Козирог. Това е месецът на вашия рожден ден и със Слънцето във вашия знак от 21 декември до 20 януари, ще се чувствате по-комфортно в собствената си кожа.

Очаквайте да имате повече енергия и да бъдете много по-заети. Юпитер е във вашия седми дом на партньорите, което увеличава късмета ви с другите, независимо дали това е чрез вашата професия, личния ви живот или и двете. Шансовете ви да срещнете романтичен партньор се увеличават.

Венера е във вашия знак от 24 декември до 16 януари 2026 г. Тя ще преминава през първия ви дом, което обикновено ви прави по-магнетични за другите и привлича другите към вас чрез вашия личен магнетизъм, което ще ви осигури перфектен край на годината и чудесно начало на Новата година.

Още: Късметче според зодията за тази седмица, 1 – 7 декември 2025