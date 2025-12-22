4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 22 - 28 декември 2025

Четири зодиакални знака имат най-добрите хороскопи през цялата седмица, от 22 до 28 декември 2025 г. Добрите вибрации започват на 22 декември, когато Луната е във Водолей, което ни кара да се чувстваме по-общителни.

Като цяло, тези астрологични знаци процъфтяват през този период, тъй като енергията през седмицата им помага да открият липсващите части и съкровищата, които държат в себе си.

Лъв

Тази седмица фокусът ви е върху добрата работа с другите и постигането на баланс с тях. Сезонът на Козирог е знак за сила за вас, тъй като ви показва как да възстановите себе си и начина си на мислене. Седмицата започва с навлизането на Слънцето в Козирог, като Венера се присъединява към него на 25 декември.

Фокусът е върху изцелението, коригирането на вашия планер и честността по отношение на вашия списък със задачи. Дайте си предимството на съмнението и прегърнете успехите си, защото тази енергия ви учи и как да си показвате много любов.

През следващите няколко дни ще бъдете лъч светлина за хората около вас, защото вашата топлина и състрадание ще проблясват. Лунните съзвездия на Риби и Овен в края на седмицата ще извадят наяве това, което е важно, и хората, за които сте най-благодарни, докато се приближаваме към Новата година.

Козирог

Сезонът на Козирог започва тази седмица, което го прави очарователен период за повторно свързване с главния герой на този транзит: вас. Венера се присъединява към Слънцето и Марс във вашия знак, което ви позволява да подобрите финансите си чрез спестяване и прилагане на практични навици за харчене. Размишляването върху това как може би сте се похвалили с пари ви помага да изработите инструментите за по-добър контрол над финансите си.

Луната във Водолей улеснява общуването и посещението на празнични събития. Луната в Риби в края на седмицата улеснява общуването с братя и сестри и членове на разширеното семейство. Това е период на засилена комуникация и ще имате повече енергия за дейности с други хора, защото ще бъдете по-склонни към екипна работа.

Енергията на Риби ви показва как да се забавлявате, докато Луната в Овен ви закотвя. Този лунен транзит ви показва защо е важно да отделяте време за любимите хора и да се наслаждавате на настоящето с тях, вместо да се преуморявате.

Водолей

Навлизате в нова история със Слънцето в Козирог, което засилва амбицията и енергията ви. Този транзит може да ви се стори като застой, но вие също така анализирате стъпките, които трябва да предприемете за бъдещето.

Венера навлиза в Козирог, помагайки ви да анализирате минали решения и да се поучите от тях. Енергията на Козирог носи мъдрост, търпение и разбиране, така че да се чувствате овластени, когато Слънцето навлезе във вашия знак. Луната в Риби ви позволява да се откроите в кръга си от приятели, защото сте по-спокойни, жизнени и зрели.

Тази седмица изисква да забавите темпото, тъй като ви подготвя за действието, което със сигурност ще започне с началото на 2026 г. Засега се учите как да се носите по течението и да излизате от зоната си на комфорт. Когато Луната е в Овен, общувайте и се забавлявайте. Не зацикляйте твърде много в мислите си или върху миналото.

Риби

С тази нова енергия на Козирог, нещата се усещат вълнуващи, Риби. Започвате да правите планове, необходими за разкриване на уроците от транзита на Сатурн във вашия знак. Оптимизмът е във въздуха, защото разбирате, че сте в кулминационната част на тази история на Сатурн. Сезонът на Козирог ви дава енергията да се справите с нея.

Венера навлиза в този земен знак на 24 декември, показвайки ви как да се справяте с множество отговорности и да бъдете по-критични към работата си. Вие показвате на ментори, шефове или учители от какво сте направени, а с Марс в тази позиция сте фокусирани върху победата.

Когато Луната е във Водолей, поемате повече отговорности. Вие сте в зоната и нищо не ви спира в този момент. Въпреки това, уверете се, че не прекалявате и вместо това, ако е възможно, се отпуснете по време на празниците. Луната навлиза във вашия знак в края на седмицата, носейки успокояваща и подхранваща енергия. Любовният ви живот получава тласък, а Луната в Овен разпалва творческата ви енергия през този период.

