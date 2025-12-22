Антония Петрова-Батинкова посрещна дъщеря си преди Коледа (СНИМКИ)

Само няколко дни преди края на 2025 година Антония Петрова-Батинкова посрещна третото си дете. Щастливата новина разкри самата тя с публикация в социалните мрежи. Постът ѝ включва няколко професионални снимки, направени по време на бременността - нещо, което се превърна в мода сред известните, а и не само. Към поста си Антония включи и уникално послание, с което отбеляза появата на третата си рожба от съпруга си Ивайло Батинков.

Принцеса в семейство Батинкови

"Официално: семейство Батинкови се увеличи с една Принцеса, още една Батинкова. Антония-Виктория Ивайло Батинкова се роди по напълно естествен начин – с изявен характер и „манекенски“ мерки: 3200 г, 50 см (без токчета) – дългокрака, висока, синеока, белоснежна и русичка

И да - избра сама емблематичното за нас 17-то число, зодията на баща си (Стрелец) и моя асцендент (Телец)."

Миската и инфлуенсър е майка на три деца - две момчета, а сега и на момиче. Първородният ѝ син носи името Благовест, а вторият се казва като баща си Ивайло.

Още през август Батинкова обяви, че в своята "мини империя" очаква момиченце. "Любовта не се дели – тя се умножава. И ние сме живото доказателство за това. Всеки ден с Ивайло и децата е подарък".

Бившата "Мис България" се омъжи за Ивайло Батинков на 17 юни през 2018 г. в Гърция.

