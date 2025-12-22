Не ги изхвърляйте: Как да използвате коркови тапи в градината

Винените тапи могат да бъдат креативно използвани повторно в градината, за да се подобри нейната функционалност и естетика. Дори да имате само няколко тапи или цяла колекция, запазени за този занаятчийски проект , те могат веднага да добавят чар към вашето външно пространство. С някои основни инструменти и материали можете да превърнете винените тапи в атрактивни и полезни градински елементи.

Пазителят на вълшебните качества на бутилираното вино

1. Маркери за растения

Превърнете винените тапи в прости „Направи си сам“ маркери за растения само с перманентен маркер и дървени шишчета. Напишете името на растението отстрани на тапата с маркер или можете да се потрудите и да използвате химикалка за изгаряне на дърво, ако имате такава. След това забодете острия край на шишче в единия край на тапата, в зависимост от това дали искате да прочетете думата отгоре надолу или да започнете от долния край на тапата.

Още: Как да запазим розмарина жив през зимата

Новите ви маркери за растения ще добавят рустик, домашен чар към зеленчукови лехи, билкови градини и градини в контейнери. Коркът ще издържи добре на атмосферните условия, като ще издържи поне един вегетационен период.

2. Крачета за тенджери

Саксиите и кашпите се отцеждат по-добре, когато са леко повдигнати от равна повърхност. Можете да си купите крачета за саксии или поставки за растения, за да свършат работата, но винените тапи предлагат друго просто решение. Разрежете няколко тапи наполовина по късия път, след което ги залепете на дъното на саксиите си, преди да ги напълните с почва.

Уверете се, че сте отрязали тапите така, че парчетата да са на абсолютно еднаква височина, за да можете да държите саксията нивелирана. Допълнителното пространство позволява на водата да се оттича от основата на саксията, което помага да се избегне гниене на корените, както и образуване на петна по вътрешни дворове или веранди. Можете също да поставите саксията в чинийка, където корковите крачета ще предотвратят задържането на вода на дъното на саксията, което може да поддържа почвата твърде влажна.

Още: Коркови тапи от вино - незаменим помощник в градината

3. Мулч за саксии

Естествените тапи (за разлика от синтетичните) се правят от кората на корковите дъбове и подобно на кората от други дървета, можете да ги използвате като мулч . Начупете останалите винени тапи на малки парченца, след което ги разпределете около основата на растенията си като самостоятелно приготвен мулч. Тъй като коркът е плаващ, най-добре е да използвате този мулч в градини с контейнери, където ръбът на саксията ви ще му попречи да отплава при порой. Точно както другите видове органичен мулч , вашият корков мулч ще помогне за запазване на влагата, ще спре плевелите и в крайна сметка ще се разгради в почвата.

4. Направете си градинска подложка за колене

Ако имате голяма колекция от тапи или имате приятели, които пият вино и биха искали да допринесат за каузата, можете да си направите проста подложка за коленичене за градинарство. Залепете тапите една до друга с горещо лепило в правоъгълна форма. Стремете се общата ви повърхност да е с дължина 54-91 см и ширина 35-46 см. Залепете правоъгълника от корк върху евтина водоустойчива постелка за външна употреба за допълнителна стабилност. Подрежете постелката, за да пасне на тапите, ако е необходимо. Тапите ще ви помогнат да омекотите коленете си следващия път, когато се наложи да плевите или засаждате.

Още: Как да отворим виното с обувка? Не е за вярване, че това е възможно!

5. Компостирайте корковите си тапи

Ако не се чувствате хитри, но не искате просто да изхвърлите винените си тапи, просто ги добавете в контейнера за компост . Нарежете ги на малки парченца, за да се разградят по-бързо. Те се броят за „кафяв“ материал във вашия компост, който трябва да бъде наслоен със „зелени“ материали, за да работи процесът на компостиране най-добре .