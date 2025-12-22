Костадинова избухна: Нарече човек на Лечева "Г-н Никой"! Твърди, че не е търсена за разговор

Стефка Костадинова, която бе председател на Българския олимпийски комитет (БОК) от 2005 до 2025 година, говори пред медиите относно сагата около организацията. Тя нарече Данаил Димов - генерален секретар в екипа на Весела Лечева, "Г-н Никой". Легендарната лекоатлетка твърди, че никой не я търсил за разговор, въпреки че тя винаги била готова за такъв. Според Костадинова Международният олимпийски комитет временно признавал Лечева.

Костадинова: Делегацията е обезпечена, всичко е платено

„Това, което се случва в БОК е, че Международният олимпийски комитет наложи наказание на Българския и спря финансирането, а това беше юни месец. Делата си вървят, както всички знаете, екипировката за зимната Олимпиада в Милано-Кортина вече е на 80% пристигнала, а тази седмица чакаме само обувките и ще почне да се облича делегацията. Държавата абсолютно помогна за обезпечаването на участието на нашата олимпийска делегация, така че всичко си е нормално“, заяви Стефка Костадинова пред медиите.

„Както виждате, не се появявам медийно, не нападам никого, не обиждам никого. А този, който ме обижда лично и сипе мръсотия върху моето име - с него ще се видя в българския съд, на който имам абсолютно доверие като български гражданин. Говоря за Данаил Димов. Трябва да питам МОК дали съм зачеркната, или може би те ще вземат моите медали. Това са пълни глупости. Това го каза господин „Никой" на Стефка Костадинова“, добави тя.

„Делегацията е обезпечена, всичко е платено. Има още малко януари да се плати. Тези внушения, които се правят, че ще бъде взет българският флаг и ще участват без химн, това са пълни глупости. Това е внушение, с това се плашат спортните хора, защото ако имаше такова нещо, МОК щеше да пише до БОК. Няма такова нещо, просто хората се плашат“, гласеше продължението на изявлението.

"Аз няма да бъда, защото Международният олимпийски комитет признава временно Весела Лечева. Аз съм тук, понеже съм вписана и де факто аз отговарям за финанси, аз съм материално отговорно лице. Аз съм абсолютно отворена винаги, но те не откликват. Никой не ми е звънял, никой не е искал с мен разговор. Аз си стоя в олимпийския комитет, не се появявам медийно и най-вече не нападам никого", каза още Стефка Костадинова.

