4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 5 - 11 януари 2026

Цяла седмица, от 5 до 11 януари 2026 г., четири зодиакални знака ще имат най-добрите хороскопи. Жизнерадостната енергия на Луната в Лъв дава началото на нещата, позволявайки ни да повярваме в късмета си.

Лъв

Луната дава началото на седмицата във вашия знак, но тази красива енергия е само прелюдия за големия транзит на Юпитер, който ще се случи по-късно през годината във вашия знак. Тъй като сезонът на Козирог ни кара да се чувстваме много амбициозни и ориентирани към бъдещето, това е време да помислите какво искате да промените и подобрите, докато продължавате да се учите и развивате.

Изясняваме целите си и полагаме основите за останалата част от 2026 г. Тази седмица избягвайте всякакви сложни драми и бъдете дипломатични. Не забравяйте да помогнете на другите, ако имат нужда.

Дева

Тази седмица е посветена на това да се освободите и да прегърнете новото си начало, Дева, така че не зацикляйте в миналото. Сезонът на Козирог подтиква земните знаци като вас да разберат какво трябва да правят и да се съсредоточат върху пътя, който искат да поемат. Ако имате нужда от хармония, енергията на Лъв в началото на седмицата прави чудеса и ви помага да се прекалибрирате.

През следващите няколко дни ще се забавлявате много, преминавайки в режим на отшелник. Луната във вашия знак носи възможности да анализирате собствената си стойност и наистина да бъдете себе си. Помислете за планиране на пътуване, започване на нов проект или поемане на инициатива да научите нещо ново. Внимавайте да избягвате импулсивни разходи.

Романтичните връзки също са възможни през този период. Транзитите тази седмица носят повече оптимизъм за тези, които се срещат с някого. Ако сте в стабилна връзка, съсредоточете се върху споделянето на ресурси и внимателното планиране.

Везни

Везни тази седмица процъфтявате, докато възстановявате връзката със себе си. Динамичната Луна в Лъв ви показва как да се излеете в изобилие от любов и храна. Този сезон на Козирог ви е фокусирал върху себе си и семейството си.

Луната в Дева носи подмладяваща енергия, продължавайки уроците от транзита в Лъв. Съсредоточете се върху самочувствието, бъдете по-търпеливи към себе си и планирайте бъдещето. Не забравяйте, че грешките не са пречка; те са метод за по-голямо подобрение. Това е и обогатяващо време за вас да работите върху себе си и да изследвате креативни идеи с повече увереност.

След като Луната е във вашия знак, ще имате нова оценка за хората, които ви обичат и ви показват подкрепа. Свържете се с тях и се забавлявайте. В края на краищата, сезонът на Козирог е свързан с това да отделите време за хората, които продължават да ви окуражават.

Козирог

Продължавате да сте в светлината на прожекторите, като Слънцето все още е във вашия знак, а Марс повишава енергията ви до нови висоти. Бъдете тактични, когато става въпрос за взаимодействие с другите, и се съсредоточете върху компромисите, когато е възможно.

С Луната в Лъв в началото на седмицата се чувствате по-просветлени и решителни. Това е вашият месец, Козирог. Вие се издигате и амбицията ви е мощна. Енергията помага на другите да видят вашия магнетизъм, тъй като вие се чувствате по-свързани със силата си. Не бива обаче да бързате. Вместо това, действайте бавно.

Меркурийската енергия от Луната в Дева ви показва как да работите добре с другите, да усъвършенствате уменията си и да бъдете по-прецизни в работата си. Докато Марс ви подтиква да бъдете по-прибързани, тази лунна светлина носи заземяваща енергия. Тя ви показва защо фокусът е ключов, дори когато смятате, че сте усвоили нещо. Транзитът на Луната във Везни ви показва, че винаги има още място за растеж.

