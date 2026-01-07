Рубио: САЩ възнамеряват да купят Гренландия

САЩ имат намерение да купят Гренландия. Това каза американският държавен секретар Марко Рубио и поясни, че последните коментари за острова не трябва да се тълкуват като сигнал за военна инвазия. Рубио е направил тези коментари по време на закрита среща с американски законодатели, пише в. "Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на участници в дискусията.

ОЩЕ: Белият дом: Обсъждаме как да придобием Гренландия, армията "винаги е вариант"

Вестникът посочва, че целта на американската администрация е да закупи автономния остров, който принадлежи на Дания.

Подобна информация съобщава и американски вестник "Ню Йорк Таймс", добавяйки, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поискал от сътрудниците си да представят актуализиран план за придобиване на Гренландия. Тръмп вече повдигна същата идея още по време на първия си президентски мандат.

Американската администрация наскоро засили реториката си по отношение на Гренландия. Белият дом заяви, че възможното използване на военна сила остава сред разглежданите варианти.

ОЩЕ: Тревогата за Гренландия расте. Какво ще прави Европа срещу Тръмп?

"Президентът Тръмп ясно заяви, че придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на Съединените щати и е от жизненоважно значение за възпиране на нашите противници в Арктическия регион. Президентът и неговият екип обсъждат редица възможности за постигане на тази важна външнополитическа цел и, разбира се, използването на американската армия винаги е вариант, с който върховният главнокомандващ разполага", каза в изявление Белият дом.