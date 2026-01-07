Русия изпуска и ще изпуска дълго време облагите от Северния морски път: Украинска оценка

Плановете на Москва за превръщане на Северния морски път (СМП) в пълноценна транспортна артерия са възпрепятствани от основни инфраструктурни недостатъци - и причината за това е войната в Украйна, която изтощава систематично руските ресурси. По-просто казано - трябват пари за развитие, а Русия ги харчи за безумната война в Украйна - това констатира украинското външно разузнаване.

Само през следващите 5 години пристанищата по този маршрут ще се нуждаят от драгиране (изместване на дъното и бреговата линия) в общ обем от около 60 милиона кубически метра. Подобна работа е необходима и в пристанища в други региони на Руската федерация, което само умножава мащаба на проблема.

Преди руският диктатор Владимир Путин да подпали пълномащабната си война в Украйна, Русия систематично разчиташе за такава поддръжка на чуждестранни компании и изпълнители, които имат необходимите технологии. Но мащабните санкции, които бяха наложени на Руската федерация заради наредената от Путин инвазия в Украйна, сега блокираха тези възможности. "Русия никога не е създавала алтернатива под формата на собствени мощности - твърденията за проектирането и изграждането на драги в корабостроителниците на Адмиралтейството в Санкт Петербург остават декларации без практически резултати", твърди украинското външно разузнаване.

Още: Русия ще увеличи преноса на товари по Северния морски път

Според украинските данни, реалните числа са показателни. През 2025 г. Руската федерация успя да извърши самостоятелно драгиране във всички пристанища на страната само на ниво от приблизително 2,2 милиона кубически метра. На фона на декларираните нужди това е маргинален обем, който не променя ситуацията систематично, гласи украинската оценка.

Теоретично Москва разчита на участието на Китай в развитието на северната пристанищна инфраструктура. Интересите на Пекин обаче са коренно различни. Китайската народна република е заинтересована от непрекъснат транзит по целия северен маршрут, а не от развитието на отделни руски пристанища като логистични центрове. В следващите години това означава проста реалност - големи кораби ще преминават без да спират, уверени са от украинското външно разузнаване.

"Дори ако Китай се съгласи да се включи в драгиращите работи, именно Пекин ще определи къде и в кои пристанища ще се извършват те. За Москва това означава загуба на контрол, невъзможност за целенасочена подкрепа на отделни региони и фактическа зависимост от външно влияние", добавя украинската служба за външно разузнаване.

Още: Когато Адът замръзне: заради Путин Русия изпуска да стане силен икономически фактор (ВИДЕО)

Източник: Външно разузнаване на Украйна