Фаза на Луната и аспект на деня на 7 януари 2026 г. Алхимия на амбицията

На 7 януари 2026 г. Луната намаляваща, 19-и лунен ден до (22:02) ч. Днес може да се изкушите да преосмислите минали решения, свързани с вяра, жертвоготовност или творчески проекти. Как да се ориентирате в този натоварен ден? Формулирайте една основна, най-амбициозна, но конкретна цел. Разделете я на стъпки. Бъдете първият, който ще го постигне. Прегледайте всички детайли в работата си. Бъдете директни и делови в комуникацията си – това ще бъде оценено.

Алхимия и амбиция

7 януари 2026 г. е ден на алхимията на амбицията. Имате рядък шанс да слеете стоманената воля на Козирог, безупречността на Дева, сърдечната мъдрост на Юпитер и дълбочината на душата на Риби. Не става въпрос за сляпо постижение, а за изграждане на нещо грандиозно, което ще бъде значимо не само за автобиографията ви, но и за вашия вътрешен свят. Градете смело, но помнете за кого и защо издигате тази кула.

Сънища и подстригване

Подстригването на 19-ти лунен ден е благоприятна процедура. Тя носи положителни емоции. Ще изглеждате по-привлекателни, настроението ви ще се подобри. Сънищата в този ден понякога се сбъдват, понякога са празни, понякога са пророчески. Те трябва да се тълкуват съвестно, но без фатализъм и не буквално.

Снимки: iStock