Поляк, тръгнал да си докаже, че в Украйна няма война, вероятно е умрял в руски арест

Роднините на полския гражданин (родом от Краков) Кшищоф Галос, който изчезна през пролетта на 2023 г., смятат, че той е бил измъчван, след като е бил задържан на контролирана от Русия територия на Украйна и е възможно да е починал в ареста. Това пише в материал на полския вестник Gazeta Wyborcza.

В цялата история много интересен щрих е, че изглежда Галос е заминал за Украйна и към фронта, защото не вярвал, че се води война и сам искал да види какво става, да се увери, че е прав - или че не е прав.

Историята на Галос

Според полската медия, информация за задържането на Галос е предоставена на журналисти от руската организация за правата на човека "Мемориал". Съгласно информацията на правозащитниците, през пролетта на 2023 г. Галос е бил държан в арест в Таганрог, Ростовска област. Украински източник на "Мемориал" твърди, че полският гражданин е починал в плен. Тази информация не е официално потвърдена.

Според близките му руските власти не са уведомили полската страна за задържането на полския гражданин или за евентуалната му смърт. Племенницата на Галос каза, че семейството е било шокирано да научи, че той се е озовал в Украйна. Тя отбеляза, че Галос не познава никого там и преди това е отричал, че в Украйна се води пълномащабна война. Според нея близките свързват пътуването му с депресивното състояние, от което е страдал в продължение на няколко години.

Синът на мъжа казва, че няколко дни преди изчезването му баща му е говорил за двуседмична почивка по време на великденските тържества. Известно време по-късно той е получил последното текстово съобщение от баща си: "Не мога да отговоря. Всичко е наред. Обичам те". След като мъжът не се върнал в уговорения срок, роднините му се обърнали към полицията.

Полските правоохранителни органи установили, че Кшищоф Галос е влязъл в Украйна на 20 април 2023 г. Той пътувал със собствения си автомобил и е взел със себе си велосипед. Камери за видеонаблюдение са заснели колата му близо до електроцентрала в Запорожка област. Според "Мемориал" е възможно той да е поел по грешен маршрут и да е попаднал на руски контролно-пропускателен пункт.

