МВР изясни за заглушавания сигнал на мобилните телефони на протестите през декември

Заглушен сигнал на мобилните устройства и блокиране на мобилните връзки по време на трите многохилядни антиправителствени протеста в столицата - за това алармираха от опозицията в лицето на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от "Продължаваме промяната - Демократична България" още в края на миналата година. Темата е обект и на парламентарен въпрос до вътрешния министър в оставка Даниел Митов по процедурата за парламентарен контрол, показа справка на Actualno.com.

В своя отговор Митов отрече органите на реда да са използвали каквато и да е специализирана техника за заглушаване на сигнала, като конкретно става въпрос за първия протест от 26 ноември. Впоследствие обаче и на двата протеста през декември постъпиха редица сигнали за опити за заглушаване на устройствата, като дори организаторите бяха засекли смущения и необичайни отклонения в сигнала на мобилните оператори около сградата на парламента.

"Кажете на службите, ако са изкарали вече техниката за заглушаване, да я приберат. По този начин няма да спрете излъчването от протеста", обърна се Божанов тогава към управляващите.

Всъщност смущенията в комуникацията в района доведоха до засилване на сигнала на 10 декември вечерта по време на най-многохилядния протест срещу правителството на Росен Желязков и управлението на ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН. На място имаше разположени мобилни станции под формата на бусове със сателити, чиято цел бе да подсигурят достатъчно добра мобилна връзка.

Тогава обаче проверка на Actualno.com на място отново показа, че сигналът бе слаб и на практика отново бе невъзможно изпращането на кадри от недоволството или излъчвания на живо на протеста.

