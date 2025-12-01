4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 1 - 7 декември 2025

През седмицата от 1 до 7 декември 2025 г. четири зодиакални знака преживяват голям пробив в любовта. Това е началото на чисто нов месец и краят на 2025 г. Това ви кара да размишлявате и да искате да постигнете напредък в романтичния си живот.

За щастие, точно това ще се случи в следващите дни, тъй като има поток от положителна и полезна енергия, от която да се възползвате. Тази седмица трябва да уважавате чувствата си и да направите избора, който носи удовлетворение в живота ви, независимо дали това е, което другите искат или очакват от вас.

Овен

Всичко ще започне да тече към теб. Подравняването на Луната в Овен и Марс в Стрелец в понеделник, 1 декември, създава седмица, която ще запомните.

Луната ще ви помогне да разберете чувствата си и ще изясни всяко съмнение или объркване, което сте имали относно конкретен човек. И все пак, Марс в Стрелец ще ви помогне да направите първата крачка и да преследвате това, което искате.

Тази енергия е наистина всичко, от което се нуждаете, за да завършите годината с човека, когото обичате. Дългосрочните връзки не винаги са лесни, особено след като двама души често не се развиват по един и същи начин или едновременно.

И все пак, не можете просто да се откажете, ако наистина държите на връзката. Енергията тази седмица носи повторно свързване или нова любов, ако сте необвързани, но само ако поемете инициативата.

Лъв

Привличай това, което е предназначено за теб. В следващите дни ще действаш като проводник за вселената. Това засилва магнитното ти привличане и ти позволява да привлечеш точно това, което желаеш, без усилие.

През тази седмица се съсредоточете върху въплъщаването на вида любов, която заслужавате. Обърнете внимание на това как някой се отнася с вас и се отдръпнете от всяка ситуация, в която трябва да се преследвате или да се доказвате.

Доверете се както на способността си да действате като магнит, за да привлечете любовта, която искате, така и на божествените и магически знаци от вселената. Докато енергията на тази седмица ви помага да привлечете по-голяма любов в живота си, тя носи и усещане за съдба, така че може да има някои неочаквани изненади по пътя.

Скорпион

Заслужаваш цялото щастие на света. В сряда, 3 декември, ретроградният Юпитер в Рак ще се пресече със Сатурн в Риби, носейки емоционална яснота и по-голямо щастие. Енергията на ретроградния Юпитер те вдъхновява да прегърнеш моментите на интроспекция, за да разбереш от какво се нуждаеш, за да се чувстваш удовлетворен в любовта.

Сатурн преминава през мистериозните води на Риби от 2023 г., носейки уроци и значителни промени във вашия брак или обвързана връзка. Сатурн е планетата на божественото време, кармичните уроци и почтеността.

Макар че енергията означава положителна промяна в романтичния ви живот, това е и дълбоко лично за вас. Независимо дали искате да правите планове с любимия човек или сте щастливи в необвързаната си епоха, тази енергия ви помага да култивирате живота на щастие и удовлетворение, който винаги сте заслужавали.

Стрелец

Направи правилния за теб избор. Всичко, през което си преминавал, е довело до този момент. Трябваше да научиш какво означава да се утвърждаваш и да вярваш, че чувствата ти никога не са грешни.

Трябваше да се откъснеш от хора, които искаха само да правиш това, което те смятат за най-добро, и сега си в пространство на по-голяма свобода. Това ще ти позволи да използваш пълнолунието в Близнаци в четвъртък, 4 декември, за да избереш любовта, която е подходяща за теб.

Въпреки че обичате приятелите и семейството си, вие също така осъзнавате, че ако приемате мнението на всички, никога няма да се чувствате удовлетворени от нито един избор. Затова оставете тревогата за това какво мислят другите и изберете любовта, която е подходяща за вас.

