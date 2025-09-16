4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 15-21 септември 2025

През тази седмица дълбока, удовлетворяваща любов идва за четири зодиакални знака. Любовта може да се прояви в много форми и за тях всичко, от което може да се нуждаят, е мила дума или жест на разбиране. Любовта наистина спасява положението и макар че може да е романтична любов или да не е, и в двата случая е хубаво.

Телец

Тригонът на Венера ви напомня, Телци, че любовта често се крие в малките жестове на сигурност и топлина. Тази седмица ще се почувствате по-свързани с хората около вас, дори ако не го търсите активно. Ще има моменти, в които ще усетите, че някой ви носи подкрепа, само като ви изслуша или ви даде усещане за стабилност.

Любовта ви намира, когато си позволите да се отпуснете и да повярвате, че другите могат да бъдат също толкова надеждни, колкото и вие. Вашата сила е във вашата постоянност, но тази седмица Вселената иска да приемете, че и вие заслужавате грижа.

Ще усетите как доверието отваря врати към по-дълбока близост. Любовта, която идва, може да бъде романтична, приятелска или семейна – но във всеки случай ще е толкова истинска, че ще ви накара да се почувствате ценени и обичани такива, каквито сте.

Дева

Тригонът на Венера смекчава критичния ви дух, Дева, и през тази седмица ще се чувствате по-отворени за получаване на обич. Това е добре за вас, но също така облекчава част от напрежението върху другите в живота ви, които биха могли да се възползват от почивка от критиката.

Любовта те намира, когато си позволиш да спреш да съдиш другите и просто да почувстваш какво ти се предлага. През тази седмица си заобиколен от любов.

Вселената ти напомня, че си ценен и видян. Няма причина да се съмняваш в това, нито в когото и да било в живота ти. Да бъдеш уязвим ти помага да отвориш вратите в сърцето си. Прегърни добротата, тъй като има толкова много от нея.

Стрелец

За вас, Стрелец, тригонът на Венера подчертава, че любовта и свободата могат да съществуват заедно. През тази седмица може да преживеете момент, който ще ви покаже, че връзката не е нужно да ви ограничава. Всъщност, тя може да ви накара да се почувствате доста подкрепящи, ако ѝ позволите.

Любовта те намира, когато спреш да очакваш тя да изглежда по определен начин. Това зависи и от твоето мнение за любовта. Страхуваш ли се да бъдеш обичан, Стрелец? Време е да се освободиш от това и да се освободиш от страха, че любовта изглежда по определен начин.

Тази седмица ви напомня, че любовта е всеобхватна и не винаги ограничава стила ви. След като приемете това, ще привлечете цялата любов на света.

Водолей

Тригонът на Венера е като пробуждане за вас, Водолей. Вие не винаги сте от хората, които се доверяват автоматично, а когато става въпрос за любов, обичате да се държите на дистанция. Не винаги сте сигурни, че искате това в собствения си живот.

През тази седмица любовта ще ви открие по начин, който е изненадващ, но и неоспорим. Ако нещо може да достигне до вас, може би наистина ще го допуснете. Може би това винаги сте искали: неоспорима връзка.

Е, за това е тази седмица за теб. Някой е на път да пробие бюрокрацията и да докосне сърцето ти. Хубавото на всичко е, че ще разпознаеш този човек като добър човек, който ти носи само любов и мир.

