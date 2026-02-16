4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 16 - 22 февруари 2026

Любовните отношения най-накрая се подобряват за четири зодиакални знака през седмицата от 16 до 22 февруари 2026 г. Новолунието във Водолей настъпва на 17 февруари, съвпадайки с Лунната Нова година и началото на Годината на Огнения кон.

Това е монументална, енергична промяна към нов фокус в живота ви. Макар че е положително, новолунието има свойството да ви поднася неочакваното. Важно е да се заземите през това време.

Лъв

Новолунието и слънчевото затъмнение във Водолей носят някои шокиращи разкрития във вашия любовен живот, ако в момента сте необвързани. Новолунието е свързано с начала, докато слънчевото затъмнение представлява неочаквано събитие, което носи по-нататъшна трансформация. Във Водолей всичко е свързано с това как подхождате към любовта и вашите вярвания за връзките.

Това затъмнение е още по-силно, защото е и Лунната Нова година и началото на Годината на Коня. Това е ново начало в романтичния ви живот, изпълнено с нови възможности и инерция напред. Просто не забравяйте да спрете и да се уверите, че изборите, които правите, наистина идват от сърцето ви.

Дева

Любовта е във въздуха, Дева. Сезонът на Рибите започва в сряда, 18 февруари, поставяйки фокуса върху романтичната ви връзка. Това е сезон, в който да споделяте от сърце и да си позволите истински да се насладите на връзката си. Докато Слънцето се премества в Риби на 18 февруари, насочвайки фокуса ви към любовта, то само се засилва през целия месец.

С настъпването на сезона на Рибите, навлизате в прекрасно време за среща с някой нов, стига да не бързате с процеса. Слънцето в Риби ви помага да бъдете общителни, за да можете да изградите нови връзки. Въпреки че това е чудесно време за срещи с хора, отделете време за всякакви нови връзки.

Въпреки че можете да кажете „да“ на среща, не бързайте. Същото важи и ако срещнете някой невероятен и изглежда, че продължавате да се пропускате. Не се обезсърчавайте. Вярвайте, че всяко забавяне е част от божествена намеса.

Везни

Всичко се случва с причина, Везни. Ако в момента сте във връзка, е важно да се заземите и да направите пауза, преди да реагирате на каквото и да било, особено в петък, 20 февруари, когато Сатурн и Нептун са в съвпад в Овен. Този съвпад е един от най-въздействащите транзити през 2026 г. и за вас всичко е свързано с взаимоотношения и любов. Тази енергия е предназначена да ви помогне да се насочите към нов път на изцеление, но може да има известно объркване около това, което се случва тази седмица.

Не забравяйте да направите пауза, преди да реагирате, особено за да предотвратите фрустрацията или гнева ви да вземат надмощие. Подхождайте към проблемите, когато възникнат, и не забравяйте да изразявате нуждите и чувствата си. Това може да помогне за разсейване на част от непредсказуемата енергия. Сатурн и Нептун помагат на връзката ви да расте и да стане по-ангажирана, но първо трябва да се изправите пред това, което сте избягвали.

Скорпион

Енергията на Рибите ви напомня да приемате партньора си, вместо да го съдите ненужно. Това може да доведе до по-голям мир и свързаност във връзката ви. Докато ретроградният Меркурий носи възможност да обсъдите всички минали проблеми към края на месеца, като цяло тази седмица носи новооткрито чувство за романтика във връзката ви.

Сезонът на Рибите е обещание за вечна любов. Слънцето в Риби ви помага да привлечете някого с голям потенциал. Важно е да предизвикате себе си да подходите към тази връзка от позиция на растеж, а не на нараняване. Тази любов може да бъде изненадваща, така че не забравяйте, че любовта се случва в божествено време. Не отхвърляйте невероятен човек само заради други аспекти от живота си.

