4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 18 - 24 август 2025

През тази седмица болката от самотата приключва за четири зодиакални знака, благодарение на Луната в Близнаци. Понякога самотата не идва от това да си сам. По-скоро идва от това, че не се чувстваш разбран. Луната в Близнаци помага за преодоляване на това чувство, позволявайки по-добра комуникация.

Четири зодиакални знака в частност може да претърпят промяна в перспективата си, която отваря вратата към връзка. Вече не искаме да страдаме сами и затова търсим помощ, и това е от решаващо значение. Самотата има шанс да изчезне в този момент, така че нека запазим тази магия!

Телец

Телец, твоята упоритост често те държи в капан. Когато решиш, че „по-добре сам, отколкото зле придружен“, понякога забравяш, че не всеки човек идва, за да ти отнеме спокойствието. Луната в Близнаци ти напомня, че не е нужно да се заключваш в собствената си тишина.

Тази седмица ще усетиш, че някой протяга ръка към теб по естествен начин – без напрежение, без условия. Ти решаваш дали да я приемеш, но ако го направиш, ще усетиш облекчение. Не е слабост да позволиш на хората да бъдат близо до теб.

Връзките, които идват сега, може да са прости, но истински – разговор, усмивка или среща, която разчупва монотонността. Не мисли прекалено много. Дай шанс на живота да ти покаже, че близостта е толкова ценна, колкото и независимостта.

Скорпион

Като цяло, ти си доста затворен човек, Скорпион. Има моменти, в които буквално затваряш портата пред хората, просто защото поверителността ти е толкова ценна за теб, че предпочиташ просто да останеш сам.

Това е прекрасно нещо, ако можете да го понесете, но понякога не можете. След като Луната влезе в Близнаци, ще откриете, че не можете да понасяте изолацията повече и че трябва да се освободите от нея.

Това не означава, че трябва да натъпчете колкото се може повече приятели в живота си. Трябва обаче да отворите съзнанието си, за да може идеята за приятели да се превърне в реалност за вас. Нормално е да искате да бъдете с хора. Вие сте този, който контролира ситуацията, така че ако имате нужда от време насаме, ще го имате. Не е сценарий „или-или“.

Стрелец

Стрелец, копнееш за истинска връзка, но не знаеш къде да я търсиш. Луната в Близнаци ти я носи директно под формата на спонтанно взаимодействие, което те кара да се усмихваш. Това изобщо не е ужасно нещо.

Така че, независимо дали става въпрос за приятелски разговор или просто някой, който ще се свърже с вас точно в момента, в който имате нужда от него, ще видите, че светът не е чак толкова самотен. Всъщност, той е доста приятелски настроен и отворен.

Предназначен си да общуваш и да споделяш. По дяволите, имаш толкова много неща, които искаш да споделиш с другите, и точно сега чувстваш, че е идеалният момент да се свържеш отново с някого. Тази седмица е идеалният момент за това, Стрелец.

Риби

Да бъдеш изолиран е нещо, което едновременно цениш и ти е писнало. Да, обичаш да се отдръпваш от обществото, за да си възвърнеш чувството за независимост, но може би последния път си отишъл твърде далеч и сега искаш да се върнеш обратно.

Тази седмица ви носи перфектната буря от желание и воля. С тези две концепции, работещи усилено за вас по време на Луната в Близнаци, ще видите, че е по-добре да следвате това, което ви казва сърцето ви и то ви казва да се върнете при старите приятели.

Всичко е наред. Направи това, което трябва, и създай това, от което се нуждаеше, за да се освободите от системата си. Изолацията си свърши работата и сега си готов за ново вдъхновение, онова, което идва само от връзката.

