19 август 2025, 17:23 часа 171 прочитания 0 коментара
Роналдо победи Бензема! 10 от Ал Насър с голямо геройство за Суперкупата на Саудитска Арабия

Звездната селекция на Ал Насър постигна впечатляваща победа с 2:1 над друг класен тим - Ал Итихад. "Жълто-сините" останаха с човек по-малко в средата на първото полувреме при резултата 1:1 заради директен червен картон на Садио Мане, но съумяха да надделеят срещу Карим Бензема и компания. Именно Мане изведе Ал Насър напред в десетата минута, но Стив Бергвайн бързо изравни. След почивката Кристиано Роналдо асистира на Жоао Феликс, който реализира попадението, решило изхода на мача. 

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
