Бум на поръчки на суичър "СССР" като на Лавров, пускат го и на латиница

Суичърът с надпис "СССР", с който бе облечен руският външен министър Сергей Лавров при отпътуването си за Аляска преди дни, е предизвикал фурор, похвали се самата фирма производител от Челябинск пред руски издания. Компанията SelSovet била залята от поръчки и се наложило да премине на 24-часов работен график, за да може да насмогне, казва основателката й Екатерина Варлакова пред Газета.Ru за това. По думите й, поръчки пристигали от цял свят, включително от САЩ.

За поръчки в момента вече се чакат 60 дни, добави тя. Тя разказва, че всички служители спешно се върнали от отпуска, преминали и на нощни смени. Върнали се на работа дори служители, които преди това били напуснали, възторгва се Варлакова.

Още: Лавров с блуза с надпис СССР: Това е публично отричане на Руската федерация като държава (ВИДЕО)

"Абсолютно всички помагат - майки, татковци. Така че мисля, че ще можем да се справим с обема и да не подведем [клиентите]."

По думите й поръчки идвали от цяла Русия, както и от чужбина.

Според нея марката получава поръчки за пуловера не само от цяла Русия — много поръчки идват и от чужбина.

"Бързо създаваме и английска версия на сайта, защото преди поръчките от чужбина не бяха в такъв обем. Сега получаваме много поръчки от Америка, от Италия. Цяла Европа, сърбите, пишат ни от Австралия. Различни континенти, различни страни", казва Варлакова.

По-рано тя е заявила пред друго издание, че планира да пусне и отделен суичър, посветен специално на срещата в Аляска между Тръмп и Путин.