Чуждо БМВ и 300 000 лв. вземания декларират "двамата големи" без мандат Сарафов и Чолаков

Изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, който беше оставен на поста от Висшия съдебен съвет за неопределено време въпреки законовите поправки, не е декларирал недвижимо имущество, нито прехвърляне на имоти през 2024 година. Той живее с Борислава Сарафова в апартамент в София с площ 159 квадратни метра, предоставен им безвъзмездно, става ясно от годишната му имуществена декларация, подадена пред Инспектората на ВСС.

Сарафов не е отчел да притежава автомобили или водни и въздухоплавателни превозни средства. Посочил е, че от 2021 г. ползва чужд лек автомобил БМВ, предоставен безвъзмездно на него и на съпругата му. Собственик е ООД „Елидис-клон“: Главният прокурор Борислав Сарафов не се отказва да ползва кола с любопитен собственик.

Колко пари има Борислав Сарафов?

И.д. главен прокурор не е декларирал налични парични средства. Длъжностните лица трябва да го направят, ако общата стойност на тези суми надвишава 10 000 лева, включително ако са в чуждестранна валута, в това число влогове, банкови сметки и вземания.

Все пак Сарафов е посочил, че притежава 22 100 лева в банкова сметка в страната. Произходът на средствата е заплата. Съпругата му държи повече пари от него в двете си сметки – съответно 18 354 лева и 50 427 евро, което прави общо близо 117 хиляди лева, също средства от заплата.

Сарафов има кредитна карта с лимит 4000 лева, а същото се отнася за Борислава Сарафова.

И.д. главен прокурор не е декларирал акции или дялове в дружества. Не е посочил и да има доходи, получени извън тези за заеманата длъжност.

Снимка: БГНЕС

Сарафов и безсрочното му оставане на поста главен прокурор

През юли тази година стана ясно, че Борислав Сарафов ще бъде оставен на поста изпълняващ функциите главен прокурор и след датата, на която изтичаше срокът от шест месеца за временните ръководители в съдебната власт, приета в последните законови поправки. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), на практика, го бетонира безсрочно на позицията и.ф. обвинител №1, като тълкува закона по различен начин: Въпреки закона: ВСС остави Борислав Сарафов "безсрочно" на поста и.д. главен прокурор.

Става въпрос за Закона за съдебна власт, който беше изменен и влезе в сила на 21 януари тази година. Той гласеше, че временните ръководители на върховните съдилища и прокуратурата - т.е. "тримата големи" в съдебната власт - нямат право да заемат ръководна позиция за повече от шест месеца: Промените, спиращи Сарафов за главен прокурор, вече са в сила: Какво следва?

Колегията на ВСС обаче се мотивира с това, че разпоредбата в закона няма придадена обратна сила. Следователно, тя не се отнасяла до висящите случаи, какъвто е този със Сарафов, твърдеше Прокурорската колегия. Борислав Сарафов бе назначен за и.ф. главен прокурор на 16 юни 2023 г. след отстраняването на Иван Гешев.

Какво декларира председателят на ВАС Георги Чолаков?

Снимка: БГНЕС

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков, за когото важат същите законови разпоредби, също не е декларирал имоти, автомобили и налични парични средства. От документа му, подаден пред ИВСС, се вижда, че той разполага със 115 196 лева по банкова сметка, а в друга сметка в страната има 6 евро - всичко това са пари от заплата.

Чолаков обаче има 8 вида вземания по договор на обща стойност 331 хиляди лева, плюс още 29 хил. евро. Става въпрос за застраховка „Живот“ за различни периоди, както и за заем на стойност 100 000 евро – или 195 583 лева.

Председателят на ВАС, който е изпълняващ длъжността, има предварителен договор за строителство и покупко-продажба на недвижим имот на стойност 109 813 евро, или 214 776 лева. Това е в графа задължения.

Чолаков има 8 вида дялове в инвестиционен фонд – придобил ги е с пари от заплата. Общата им цена на придобиване е малко над 4000 лева.

Той е декларирал 12 859 лева доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност. Има 9324 лева доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, 5881 лева по „доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ“, а също така му е предоставена сума за облекло в размер на 4518 лева. Общо всичко това прави над 32,5 хил. лв. за 2024 г.

Седемгодишният мандат на Георги Чолаков изтече през ноември 2024 г., но заради провала да бъде назначен негов наследник, той остана на поста. Съдийската колегия на ВСС по-рано даде индикация, че ще го смени след 21 юли, когато изтече срокът съгласно новите законови поправки. След тази дата той излезе в двумесечен отпуск. До избора на нов временен ръководител начело на ВАС са заместник-председателите Мариника Чернева и Любомир Гайдов. Върховният административен съд трябва да има нов административен ръководител след края на септември.

Председателката на ВКС и съпругът ѝ имат стотици хиляди левове

Снимка: БГНЕС

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова е декларирала за 2024 г. осигурено право на строеж на апартамент и гараж в София - съответно с площ 87 и 22 кв. м. Цената е 152 900 лева. Собственик всъщност е съпругът ѝ Светлин Микушински. Произходът на средствата е нотариална дейност и спестявания. Микушински има около 368 хиляди лева налични парични средства - от нотариална дейност и спестявания, става ясно от документа. Самата Захарова не декларира нищо по това перо.

Тя обаче има 4 сметки на свое име, в които държи около 288 хиляди лева. Тя има и депозит от 44 542 лева. Всички тези пари са от заплата и спестявания. Съпругът ѝ има около 150 000 лева в сметки, плюс депозит от 196 хил. лв - доходи от нотариална дейност и спестявания. Светлин Микушински има и 75 000 евро вземания по застраховка "Живот". Годишната му вноска по застраховка "Живот" е 9637 лева.

Захарова е декларирала над 11 хил. лв. доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.

