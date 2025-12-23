4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 22 - 28 декември 2025

Четири зодиакални знака ще се чувстват по-обичани през седмицата от 22 до 28 декември 2025 г., което носи интензивна вълна от енергията на Козирог, създаваща по-голяма сериозност и стабилност в романтичния ви живот. Най-вълшебната любов не е тази, която ти спира дъха, а тази, която е до теб в тихите моменти, за да те държи за ръка.

Рак

Отвори сърцето си и пусни любовта в себе си. Ако все още сте необвързани, няма да сте за дълго. Планетите се събират в Козирог тази седмица, създавайки искри във вашия любовен живот, които имат потенциал да се превърнат във вечен пламък.

Ако вече сте във връзка, този период ви помага наистина да изпитате по-дълбока връзка и обвързване с партньора си. Може би е добре да дадете приоритет на партньора си тази седмица и да се уверите, че отделяте моменти само за вас двамата.

Бъдете отворени за разговори за това какво означава да живеете най-добрия си живот и след това започнете да мечтаете за бъдещето. Но не забравяйте, че най-добрите моменти ще бъдат тихите, споделени между вас и вашия партньор.

Дева

Дева, никога не знаеш кога ще се натъкнеш на любов. Известна си като сериозен зодиакален знак, предпочитащ осезаемите неща пред връзка, която носи мистерия. Кратките авантюри също не са във вашия стил, но често може да е трудно винаги да излизаш на срещи с цел, особено ако изглежда, че не всички останали споделят желанието ти за моногамия.

Въпреки това, способността ви да намирате нова любов приема магически обрат тази седмица, тъй като Слънцето и Венера се обединяват в Козирог в четвъртък, 25 декември. Енергията на Козирог управлява вашия дом на брака и радостта. Срещата с някого през това време означава, че това няма да е просто мимолетна авантюра и всъщност може да се окаже, че това ще бъде вашият човек завинаги.

Ако вече сте с някой специален, тогава съвпадът между Слънцето и Венера в четвъртък е монументален. Тази енергия показва предложение или разговор за продължаване напред към по-дълбок ангажимент. Тази енергия носи изобилие от радост и красиви моменти и представлява предприемане на стъпки към бъдещето.

Везни

Везни, фокусирайте се върху това, което искате. Ако сте необвързани, енергията ви помага да се отворите към нов човек, да намерите завършек на миналото или да започнете да мислите за начини, по които можете органично да срещнете някого сред природата.

Независимо дали говорите за това, което искате да преживеете през следващата година с партньора си, или начертавате курс за дългосрочно бъдеще, това ви помага заедно.

С притока на енергия на Козирог тази седмица можете да очаквате да изпитате домашно блаженство. Козирог управлява вашия дом на дома и семейството, така че това може да е идеалният момент да се оттеглите във вътрешното си пространство или да поговорите за съвместно живеене.

Скорпион

Прегърнете новото начало, Скорпиони. Ако сте необвързани от известно време и не сте сигурни къде да срещнете нови хора или дали някой конкретен е предопределен да бъде в живота ви, отговорите ще пристигнат тази седмица, когато Луната в Риби образува тригон с ретрограден Юпитер в Рак в петък, 26 декември, осветявайки дома ви на пътувания и дълготрайна любов. Тази енергия представлява среща с някого, докато пътувате, или прегръщане на нов интерес.

Подравняването на Луната в Риби и ретроградния Юпитер в Рак в петък носи положителна енергия и ново начало, дори ако вече сте във връзка. С Луната в Риби, която мисли за брак, а Юпитер ви подтиква да напуснете зоната си на комфорт, това показва преместване, пътуване или бягство.

Но тази енергия може да се прояви и в по-прости моменти, като например да погледнете през масата и да осъзнаете, че няма никой друг, с когото искате да споделите живота си освен тях. Позволете си да присъствате в момента и се доверете, че чувствата, които възникват, са свързани с вашата съдба.

