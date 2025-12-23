Израелски заселници на Западния бряг напръскаха палестински деца със сълзотворен газ

Израелски заселници атакуваха снощи палестинско жилище в южната част на окупирания Западен бряг, напръскаха намиращи се вътре деца със сълзотворен газ и убиха овце, предаде Асошиейтед прес, като се позова на официален палестински представител.

Заселниците са разбили вратата и един от прозорците на жилището, след което започнали да пръскат помещенията със сълзотворен газ. Три палестински деца на възраст до 4 години са били обгазени и хоспитализирани, каза Амир Давуд, ръководител на служба, документираща подобни нападения. Той добави, че заселниците са нахлули и в овчарника на семейството, убили са три овце и са ранили четири.

Израелската полиция заяви, че е арестувала петимата заселници по подозрение в незаконно проникване на палестинска територия, повреждане на имущество и употреба на лютив спрей. Случаят се разследва.

Службата, ръководена от Давуд, разпространи запис от камера за видеонаблюдение от нападението. На него се вижда как петима маскирани заселници, част от които са въоръжени с палки, се приближават към къща и влизат в нея. Чуват се звуци от трошене и вой на животни. Разпространени бяха и снимки, на които се виждат изпотрошени мебели и окървавени овце.

Давуд посочи, че палестинското семейство, обитаващо тази къща, е атакувано от заселници за втори път за последните два месеца.

През октомври, когато се събира маслиновата реколта, из цялата територия на Западния бряг са регистрирани средно по осем нападения на ден. Това е най-големият брой, откакто през 2006 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси започва да води статистика за атаките.

Израел завзема Западния бряг, Източен Йерусалим и Ивицата Газа по време на войната през 1967 г. Към днешна дата на Западния бряг живеят над 500 000 евреи, а в Източен Йерусалим - повече от 200 000, отбелязва АП.

В израелското правителство доминират крайнодесни привърженици на заселническото движение, сред които министърът на финансите Бецалел Смотрич и министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир. По-рано тази седмица Смотрич заяви, че израелският кабинет е одобрил предложение за 19 нови еврейски селища, което е поредният удар срещу възможността за създаване на палестинска държава, съобщава БТА.

