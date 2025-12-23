Призова хората да спят спокойно: Вучич постигна споразумение с "Газпром"

Сръбският президент Александър Вучич потвърди, че страната ще продължи да получава руски газ до 31 март 2026 г. след като беше постигнато ново тримесечно споразумение с „Газпром“. Той заяви, че гражданите могат да бъдат спокойни, че Сърбия разполага с достатъчно резерви от газ и електроенергия, за да ѝ стигнат за цялата зима, пише македонската медия "Плюс инфо", позовавайки се на информация и на сръбската Blic.

"Имаме споразумение за продължаване на доставките на газ през следващите три месеца. Нека хората спят спокойно, Сърбия ще има и електричество и достатъчно газ за предстоящия сезон", каза Вучич на тържествен прием в Двореца на Сърбия".

Сърбия трябва много да строи

Сръбският лидер наскоро подчерта необходимостта от обновяване на инфраструктурата на енергийната мрежа.

"Трябва да строим много. Ще изградим интерконектор със Северна Македония и петролопровод с Румъния. Това ще ни осигури сигурност и независимост", каза Вучич.

"Газпром" преговаря с унгарската MOL за НИС

Сръбският лидер добави, че Белград разполага с информация, че „Газпром“ преговаря с унгарската компания MOL за дял в сръбската петролна компания Сръбската петролна индустрия (НИС), което би могло да доведе до промени в структурата на собственост на енергийния пазар. Сръбското правителство отдавна е определило осигуряването на енергийна независимост като приоритет. Вучич подчерта, че Сърбия трябва да осигури дългосрочна стабилност на пазара, независимо от евентуални европейски санкции. ОЩЕ: Надеждата на Сърбия за газ и България: Ето какъв е план В на Вучич, ако не подпише с Москва