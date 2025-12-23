Масови протести в Албания: Коктейли "Молотов" летяха по кабинета на Еди Рама (ВИДЕО)

Снощи в албанската столица Тирана избухнаха масови протести срещу албанското правителство след като прокурорите повдигнаха обвинения срещу вицепремиера Белинда Балуку за предполагаема корупция. Демонстрантите поискаха оставката на правителството на премиера Еди Рама и протестиращите прераснаха в бурни безредици, предаде македонската медия "Плюс инфо".

По време на протеста някои от демонстрантите хвърляха коктейли "Молотов" по сградата на правителството, където се намира кабинетът на премиера Рама. Полицията, оборудвана за справяне с безредиците, вече е обезопасявала сградата, но според съобщения от терен не е успяла да спре протестиращите.

Снимки и видеоклипове от Тирана показват хаос в центъра на града, с огън, дим и сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност.

По време на безредиците са арестувани четирима души, а срещу шестима са повдигнати обвинения, съобщиха от компетентните органи.

Обвиненията срещу Балуку

Политическите войни в Албания се увеличиха през последната седмица, откакто специалното обвинение повдигна обвинения срещу Балуку. Тя, заедно с няколко функционални и частни компании, е заподозряна в използване на държавни средства за облагодетелстване на определени компании при изпълнението на големи инфраструктурни проекти.

Вицепремиерът Балуку отхвърли обвиненията в парламента миналия месец, като ги нарече "клевета, инсинуации, полуистини и лъжи" и обяви, че ще сътрудничи напълно на съдебните власти.