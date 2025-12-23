Войната в Украйна:

Етнически грък от бившия Съветски съюз: Арестуваха известен убиец от гръцката мафия

23 декември 2025, 17:17 часа 310 прочитания 0 коментара
Етнически грък от бившия Съветски съюз: Арестуваха известен убиец от гръцката мафия

35-годишен мъж, за когото се смята, че е член на голяма престъпна група, водена от етнически грък от бившия Съветски съюз, известен с прякора „Ентик“, беше арестуван във вторник в Каливия, селище в Източна Атика, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Полицейски служители от отдел „Борба с организираната престъпност“ открили пистолет с пълнител у 35-годишния мъж, пише още гръцкото издание. 

Убийствата, които му приписват 

Властите смятат, че заподозреният е замесен в няколко убийства и опити за убийство в гръцкия подземен свят. На 9 юли той беше осъден на 35 години затвор за участие в убийството на Янис Скафтурос , видна фигура в гръцкия престъпен подземен свят, в Скурта, Виотия, Централна Гърция, през май 2022 г. Той беше осъден и като съучастник в двойното убийство през 2023 г. на предполагаеми членове на гръцката мафия Василис Рубетис и Дионисис Музакитис в предградието Коридалос в Атина, както и в опит за убийство през юли 2023 г. в Пиерия, Северна Гърция.

Също така, от миналия март срещу него е издадена заповед за арест за участие в убийството на мафиота Вангелис Замбунис през януари 2024 г. в Неос Космос. 

Гръцката мафия и екзекуция посред бял ден

Припомняме, че през април гръцката мафия извърши нагла дневна засада срещу 55-годишния Йоргос Мошурис, считан за високопоставена фигура от гръцката мафия. Атаката стана в северното предградие на Атина. Така наречената екзекуция е извършена пред медицински център в квартал Халандри в северната част на гръцката столица около 16.00 часа местно време. Нападателите са открили огън по него с автомат "Калашников", като са изстреляли над 20 патрона, според служители на реда. След убийството въоръжените мъже подпалили превозното средство за бягство - откраднат Nissan - на близка улица, преди да избягат от района в черен джип, който според властите е бил управляван от съучастник. Методът наподобява друго убийство в стил на екзекуция през 2020 г., когато друга мафиотска фигура, Димитрис Капетанакис, беше убит и нападателите подпалиха колата им в същия квартал. ОЩЕ: Гръцката мафия извърши екзекуция посред бял ден (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Мафия Гърция гръцка полиция
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес