София атакува пред ВАС спирането на договора за сметосъбиране в три района

Столичната община ще оспори пред Върховния административен съд (ВАС) част от решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което се връща за ново разглеждане процедурата по сключване на договор с класирания на първо място консорциум за сметосъбиране в районите "Илинден", "Надежда" и "Сердика". Това става ясно от официално съобщение на общината.

Ден по-рано КЗК отхвърли по-голямата част от жалбите срещу решенията на Столичната община по обществената поръчка за сметосъбиране за следващите пет години. По отношение на зона 4, която включва трите района, комисията обаче е уважила жалбите на останалите участници – "Нелсен-Чистота" и "ЗМБГ". Така се блокира намерението на общината да подпише договор с класирания на първо място консорциум "Норм изи еко София" ДЗЗД, в който влизат "Изи Еко Клийн" ЕООД и "Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети" – клон София. Още: Избраха фирма, която ще чисти в шест столични района, Терзиев обяви и на какви цени

Сегашният договор за почистването в "Илинден", "Надежда" и "Сердика" изтича на 7 януари 2026 г.

КЗК е приела аргументите на двамата други кандидати за зона 4 и е върнала решението на общината за ново разглеждане. Мотивите на комисията са свързани с "липса на правосубектност на клона на чуждестранния търговец да участва самостоятелно в процедури за възлагане на обществени поръчки в България и липса на представителна власт на клона самостоятелно да сключва договори за дружество по Закона за задълженията и договорите".

Чистота под въпрос

С решението си антимонополната комисия на практика спира подписването на договора за сметопочистване в трите района.

От Столичната община посочват, че КЗК не е задължила администрацията да сключва договор и не се е произнесла по икономическата изгодност на офертите, а решението засяга единствено процесуални въпроси. Още: Кризата с боклука "чука на вратата" на три столични района

До приключване на процедурите и съдебните дела общината заявява, че ще осигури непрекъснатост на услугата чрез временни механизми, разширяване на общинския капацитет и активна работа на място. Паралелно се подготвя и дългосрочен модел, целящ по-голяма стабилност, по-добро качество и по-строг контрол на разходите.

"Възможно е да има качествена услуга на оправдани цени - дори в сектор като сметопочистването. Това изисква търпение, последователност и твърдост. Ние ще продължим по този път", заявява кметът на София Васил Терзиев.