"Ако може за Украйна, може и за РСМ": Силяновска иска ясни гаранции от ЕС и България

Ако ЕС може да намери решение за европейската интеграция на Украйна, може и за нашата държава", каза президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска Давкова в годишното си обръщение към парламента. Тя заговори и за ясни гаранции от ЕС и България- "Без ясни гаранции и без подходящи предпазни мерки, с поредна конституционна промяна рискуваме да излезем от процеса, както старецът на Хемингуей е излязъл от морето - само с рибни кости, с оголена национална и културна идентичност“, предупреди президентът.

Тя напомни, че преговорите с ЕС започват и завършват със съдебната система, а политическата воля е ключова за напредъка, пише македонският филиал на "Дойче Веле".

Според нея след смяната на името на държавата всяка друга конституционна промяна, която се иска от Скопие, изглежда благоприятна за ЕС. Припомняме обаче, че смяната на името беше резултат от Преспанското споразумение с Гърция и тя бе във връзка с членството на страната в НАТО.

"В мащабите на ЕС конституционните ни промени струват повече от истинските реформи", коментира Давкова, допълва "Плюс Инфо". ОЩЕ: "Сръбският свят", Путин и мантрите на македонизма: Проф. Павлов с мрачна прогноза за българо-македонските отношения

Справедливост за Кочани

В началото на речта си президентът се позова на най-болезненото събитие от изминалата година - трагедията в Кочани, където загинаха 63 души, като подчерта, че предстоящият процес ще бъде лакмусов тест за доверието в съдебната система и за истинската решителност за върховенство на закона.

В обръщението бяха разгледани и други ключови теми: реформи в публичната администрация, емиграция на младежи, опазване на околната среда, борба с фемицида и необходимостта от нулева толерантност към корупцията. Тя припомни, че президентският пост не трябва да разделя, а да обединява, и обяви конкретни стъпки за укрепване на институциите и върховенството на закона. ОЩЕ: Българската армия и Балканите: Запрянов говори за важна роля