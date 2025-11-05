4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 3 - 9 ноември 2025

През тази седмица болката от самотата приключва за представителите на четири зодиакални знаци. Транзитът на Марс в опозиция с Уран има своите разрушителни качества, но в този случай той ще изчисти емоционалните блокажи, които ни карат да се чувстваме изолирани. Този транзит ще пробие стагнацията и ще отвори сърцата ни за нови връзки.
Можем да кажем, че този транзит води до пробуждане на смелост. Не сме доволни да стоим на едно място повече. Искаме да протегнем ръка и за щастие имаме хора, към които да се обърнем. Подходящите хора са до нас и са били през цялото време.
Скорпион
Транзитът, Марс в опозиция с Уран, ви освобождава от емоционални модели, които някога са ви се стрували почти безнадеждни, скъпи Скорпиони. Самотата, която преди е изглеждала необходима, сега се усеща като нещо ненужно и дори тежко. Готови сте да се свържете отново с живота и хората.
Тази енергия ви напомня, че да бъдете независими не означава, че трябва да се изолирате. Вселената ви помага да преоткриете топлината, другарството и доверието в споделените преживявания с другите. През тази седмица стените започват да падат, докато самотата избледнява.
Козирог
За теб, скъпи Козирог, опозицията на Марс с Уран нарушава дълъг период на емоционална сдържаност. Ти си бил фокусиран върху това да държиш нещата под контрол, но сега вселената те тласка право в сърцето на нещата, независимо дали ти харесва или не.
Това е краят на твоята тиха издръжливост. Напомня ти се, че си предопределен да споделяш живота си, а не да го носиш сам. Вселената възнаграждава твоята устойчивост с обновена близост.
Водолей
Опозицията на Марс с Уран разтърсва вашия тих малък свят, Водолей, но по най-добрия възможен начин. Самотата, която сте изпитвали, е заменена от свежа перспектива и подновено желание да се свържете с някого. Може да сте затворен човек, но е хубаво да имате приятели и го знаете.
През тази седмица, ще преживеете преломен момент с някого и това ще ви накара да преосмислите почти всичко в живота си. Промяната ще ви се стори внезапна, но правилна.
Това е начинът на вселената да ви напомни, че вашата уникалност е това, което привлича хората. Не е писано да стоите сами в собствения си свят завинаги. Това е началото на това да се чувствате отново наистина видени.
Риби
Марс в опозиция с Уран носи дългоочаквано пробуждане за вас. През последните седмици може да си се чувствал откъснат – сякаш живееш в собствени мисли, без реална връзка с другите. Този транзит обаче разбива илюзията, че си сам. Истината е, че хората те обичат повече, отколкото си мислиш, просто не си бил готов да го повярваш.
Тази седмица носи изненада – разговор, съвпадение или среща, която ще ти покаже колко близо е новото начало. Може да усетиш прилив на кураж и топлина, които те връщат към живота. Там, където преди е имало мълчание, сега ще има откритост и взаимност.
Вселената ти дава сигнал: време е да пуснеш миналото и да позволиш на другите да те доближат. Самотата, която доскоро ти изглеждаше като защита, вече няма място в сърцето ти. Вместо това идва нова енергия — лека, свързваща и жива. Тази седмица е твоят шанс да усетиш, че си част от нещо по-голямо, и да повярваш, че в любовта отново има място за теб.
