Министър Иванов: Намаляването на неравенствата и повече възможности за регионите ще е основната ни цел начело на Дунавската стратегия

„Дунав е повече от река – тя свързва различните народи, техните култури и е път към общото ни бъдеще. Тя ни напомня, че напредъкът идва, когато се движим заедно“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на XIV Годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, който се провежда в Сараево. На специална церемония по време на събитието министър Иванов прие официално от Елмедин Конакович, министър на външните работи на досегашния председател Босна и Херцеговина, корабния рул – символ на председателството на Дунавската стратегия. С това се поставя и символично начало на българското председателство на Стратегията, което започва официално на 1 януари 2026 г.

„Основен приоритет и цел на България в рамките на председателството ще бъде да направи Стратегията по-близка до хората, защото тя е направена за тях. Ще се фокусираме върху намаляването на неравенствата, укрепването на връзките, сближаването на страните и създаването на възможности, които достигат до всяка част на региона. Ще продължим да изграждаме мостове – между държавите, между институциите и най-важното – между хората. Рулът, който получавам днес, е символ на споделеното пътуване. Нека продължим да управляваме заедно – за по-свързан, устойчив и сплотен Дунавски регион“, посочи регионалният министър.

Той изказа своите благодарности на Босна и Херцеговина за усилената работа и ангажираност по инициативата и подчерта, че страната е ръководела Председателството с визия, показвайки как река Дунав може да сближи региона и да подпомогне разширяването и единството на ЕС.

Страната ни поема за втори път председателството на Стратегията, която насърчава икономическото, социалното и териториалното развитие на региона и сближаването на Дунавските държави, след 2018 г. То ще продължи през цялата следваща година с различни инициативи, срещи и форуми.

Дунавската стратегия е одобрена през 2011 г. Тя обхваща 14 държави и над 100 милиона души, което е една пета от населението на ЕС. Девет от страните са членки на Европейския съюз – Австрия, Германия, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, България и Румъния, а останалите пет – Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова и Украйна, се намират в Дунавския басейн. Целта на Стратегията е да се развие икономическият потенциал на река Дунав, която е втората по дължина река в Европа и свързва страните от Централна Европа с Черноморския регион, Южен Кавказ и Централна Азия.

Форумът започна с едноминутно мълчание в памет на загиналите в град Тузла, Босна и Херцеговина, през изминалата нощ.