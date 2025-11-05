Британското посолство отвърна иронично-поучително на Борисов за санкциите срещу Пеевски

Не е подавано искане за изключване от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции на Великобритания, отнасящи се до корупционни практики. Така от британското посолство в София отговориха на изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по-рано днес, 5 ноември.

Какво каза Борисов дословно: "Не знам Мария Габриел дали е преговаряла, но аз лично съм преговарял с външния министър Дейвид Камерън. Аз говоря за всички българи, които по несправедлив начин са попаднали в тези санкции" - Още: Борисов: Не знам за Мария Габриел, но аз преговарях за падане на санкции по "Магнитски" (ВИДЕО)

"Преговори между правителства не се предвиждат", казват още от британското посолство, визирайки процедурата за искане за отмяна на санкции. Каква е процедурата - указано е на сайта на британското правителство, уточняват от посолството на Обединеното кралство.

Пълното изявление

В отговор на скорошните изявления на г-н Бойко Борисов, председател на партия ГЕРБ и народен представител в българското Народно събрание, относно разговорите му с бившия министър на външните работи на Обединеното кралство лорд Дейвид Камерън (2023–2024 г.) по въпроса за санкциите:

Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на gov.uk, като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства. Такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията.

Всички режими за санкции, въведени от Обединеното кралство имат конкретни цели, определени в съответното законодателство. Целта на режима за глобални санкции срещу корупцията е да предотвратява и противодейства на сериозни случаи на корупция.