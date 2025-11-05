Любопитно:

Търговията между Русия и талибаните започва да цъфти: след наровете Москва ще купува и ябълки

05 ноември 2025, 17:28 часа 208 прочитания 0 коментара
Търговията между Русия и талибаните започва да цъфти: след наровете Москва ще купува и ябълки

Представители на талибаните в южната афганистанска провинция Кандахар обявиха, че първата пратка от 50 тона местни ябълки е била изпратена на 4 ноември за Русия, съобщава The Kabul Tribune. Според Мохамад Ханиф Хакмал, говорител на контролираното от групировката Министерство на земеделието и животновъдството в Кандахар, продукцията е била опакована в съответствие с международните стандарти и изпратена през граничния пункт "Торгунди" в провинция Херат.

Властите в Афганистан заявиха, че според настоящото споразумение през следващите седмици се планира износ на около 1000 тона ябълки от Кандахар за Русия. Това е поредната стъпка в разширяването на афганистанския износ на селскостопански продукти - по-рано Руската федерация получи 250 тона нар от същия регион.

Талибаните излязоха от черния списък на Русия и търговията тръгна

Снимка: БГНЕС, илюстративна

От началото на 2025 г. сътрудничеството между Москва и Кабул, който е под контрола на талибаните от лятото на 2021 г. насам, значително се засили. А преди това движението беше забранено в Русия.

През февруари руският посланик в Афганистан Дмитрий Жирнов заяви пред контролираната от Кремъл информационна агенция "РИА Новости", че талибаните доставят широка гама от стоки, включително дори местна Coca-Cola. "Русия купува афганистански подправки, безалкохолни напитки, енергийни напитки и лечебни билки – лавандула, мащерка и женско биле", отбеляза дипломатът.

Според него сушените плодове и стафидите остават основният афганистански износ за Русия, а в по-малки количества се изнасят зеленчуци и грозде. Афганистан изнася също нар, шафран, хромови руди, концентрати, минерали, рубини и смарагди. Тези стоки, според Жирнов, съставляват приблизително една шеста от общия износ на Афганистан за Русия, предава The Moscow Times.

