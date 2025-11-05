Ясна е програмата на националите по волейбол за Евро 2026 в София: Започваме срещу Северна Македония

Националният отбор по волейбол на България започва груповата фаза на Евро 2026 с двубой срещу Република Северна Македония на 9 септември и я завършва с дерби, в което ще премери сили с Полша на 16 септември. Това стана ясно от официалната програма за континенталния форум. Страната ни ще бъде един от четирите домакина на Европейското първенство догодина, което ще се проведе между 10 и 27 септември още в Италия, Финландия и Румъния.

Програмата на България за Евроволей 2026

Останалите противници на българите в груповата фаза на турнира са: Португалия, Украйна, Израел и Полша. Програма на България за мачовете от група "В":

9 септември, 20:00 часа

България - Република Северна Македония

11 септември, 20:00 часа

България - Португалия

12 септември, 20:00 часа

България - Украйна

14 септември, 20:00 часа

България - Израел

16 септември, 20:00 часа

България - Полша

След приключване на груповата фаза София ще бъде домакин и на част от елиминационните двубои. "Арена София" ще приеме четири осминафинала и два четвъртфинала от Евроволей 2026. Тези шест срещи трябва да се изиграят между 19 и 24 септември.

На последния волейболен Мондиал България впечатли света - нашият състав беше най-младият на турнира, но въпреки това достигна до финала срещу Италия, показвайки огромен потенциал и амбиция. Сега това поколение ще има възможността да се изправи отново пред родната публика. Очакванията към „лъвовете“ са големи, но и подкрепата от трибуните ще бъде традиционно мощна.

