Хронология на атаките: Първата световна хибридна война започна (КАРТИ И ГРАФИКИ)

От началото на август 2025 г. броят на инцидентите, включващи нарушения на въздушното пространство и поява на неидентифицирани дронове близо до критична инфраструктура значително зачестиха в Европа. Различни държави, много от които са членки на НАТО, съобщиха за прелитания на дронове над военни бази, нарушаване на въздушното пространство от руски изтребители и временно затвориха летища заради заплахи от сблъсък с дронове. Европейските правителства засилиха въздушното наблюдение, обсъждат нови правила за взаимодействие и все по-често наричат ​​тези събития част от хибридната война на Кремъл. Няма обаче официално потвърждение за участието на Русия в повечето от инцидентите.

Русия може да атакува с дронове всички европейски столици, с изключение на една

Небето над Европа

През последните три месеца подобни инциденти са регистрирани в различни държави: от Полша и Румъния, които граничат с Украйна, до Белгия и Франция. „Новая Газета“ състави база данни за всички инциденти до момента и анализира дали те могат да се считат за елементи на единна кампания.

Още: "Стена от дронове": Полша сама ще се пази от Русия, няма да чака ЕС

Снимка: iStock

От началото на войната в Украйна европейските страни редовно регистрират подобни инциденти. През 2022 г. неидентифицирани дронове се появиха близо до норвежки нефтени платформи, през 2023 г. руска ракета пресече полското въздушно пространство, а през 2024 г. американските военновъздушни сили засякоха полети на дронове близо до базите си във Великобритания.

Не една, а три стени ще пазят Европа: Подробности за защитата на Източния фланг (ВИДЕО)

Дотогава тези инциденти се възприемаха като изолирани, но до есента на 2025 г. те станаха толкова многобройни, че мнозина започнаха да спекулират за нова стратегия на Кремъл. Според „Новая Газета“ от август до средата на октомври 2025 г. в Европа са се случили най-малко 74 инцидента, включващи самолети и дронове, за които се подозира, че са свързани с Русия. През последните месеци броят на инцидентите непрекъснато се увеличава: от 1-3 инцидента седмично през август до пик от 17 седмично в края на септември.

География на инцидентите

Географията на тези инциденти непрекъснато се разширява: според „Новая газета“ подобни инциденти са регистрирани в поне 17 европейски държави през последните няколко месеца. По-долу са изброени най-значимите инциденти от последните месеци:

Карта: Новая газета

Още: Русия засилва атаките срещу Украйна, използва все повече дронове: Данни на британското разузнаване

18 август, Норвегия . Изтребител Су-33 навлезе във въздушното пространство близо до Вардо, източната граница на страната, на 170 километра от Мурманск, в продължение на една минута. Този инцидент е третото нахлуване на руски самолет в Норвегия само през 2025 г. Преди това не е имало подобни нарушения повече от 10 години;





. Изтребител Су-33 навлезе във въздушното пространство близо до Вардо, източната граница на страната, на 170 километра от Мурманск, в продължение на една минута. Този инцидент е третото нахлуване на руски самолет в Норвегия само през 2025 г. Преди това не е имало подобни нарушения повече от 10 години; 9-10 септември, Полша . Около 20 руски дрона преминаха границата. Някои бяха свалени, но повечето се разбиха, а останките им бяха открити;





. Около 20 руски дрона преминаха границата. Някои бяха свалени, но повечето се разбиха, а останките им бяха открити; 19 септември, Естония. Три въоръжени МиГ-31 нахлуха и останаха в естонското въздушно пространство за 12 минути;





Три въоръжени МиГ-31 нахлуха и останаха в естонското въздушно пространство за 12 минути; 22-26 септември, Дания. Многобройни неидентифицирани дронове бяха засечени над военни бази и критична инфраструктура, а пет граждански и военни летища бяха затворени за една седмица;





Многобройни неидентифицирани дронове бяха засечени над военни бази и критична инфраструктура, а пет граждански и военни летища бяха затворени за една седмица; 25 септември – 4 октомври, Германия . Дронове бяха забелязани за първи път над критична инфраструктура – ​​военни бази, болница и енергийни съоръжения – в Северна Германия. След това те затвориха летище Мюнхен за два дни поред;





. Дронове бяха забелязани за първи път над критична инфраструктура – ​​военни бази, болница и енергийни съоръжения – в Северна Германия. След това те затвориха летище Мюнхен за два дни поред; 3 октомври, Белгия . Петнадесет дрона прелетяха над военната база Елзенборн близо до германската граница;





. Петнадесет дрона прелетяха над военната база Елзенборн близо до германската граница; 21–27 октомври, Литва. Серия контрабандни балони от Беларус многократно затвориха въздушното пространство над Вилнюс: летището беше затворено четири пъти за една седмица. Властите допълнително затвориха границата с Беларус до 30 ноември;





Серия контрабандни балони от Беларус многократно затвориха въздушното пространство над Вилнюс: летището беше затворено четири пъти за една седмица. Властите допълнително затвориха границата с Беларус до 30 ноември; 31 октомври – 1 ноември, Белгия. Клайне Бройгел е база на НАТО, където вероятно се съхраняват американски ядрени оръжия: полети на дронове бяха засечени два пъти, но опитите за свалянето им бяха неуспешни.

Защита срещу руските дронове, включително в България: Докъде с детайлите?

Снимка: iStock

Нарушения на въздушното пространство

От август 2025 г. въздушното пространство на страните от ЕС е било нарушено поне 15 пъти. Пет пъти пилотирани самолети на руските военни са преминали границата (общо седем изтребители, един самолет-цистерна и един военен хеликоптер са участвали в нарушенията.) Други пет случая са свързани с балони с горещ въздух, вероятно изстреляни от контрабандисти в Литва през беларуската граница. Останалите случаи са свързани с кратки нарушения на границата от дронове, както руски военни дронове, така и неидентифицирани дронове от Русия или Беларус. Русия отрича умишлени нарушения на въздушното пространство във всички тези случаи.

Дроновете: Години предупреждения и НАТО се провали в първия тест срещу Русия

Прехващания на руски самолети, приближаващи се до европейски граници (когато изтребител от европейска държава се приближава до нарушителя и го ескортира, отклонявайки го от границата), се случват често - до няколкостотин пъти годишно. Нарушенията във въздушното пространство обаче, дори за няколко секунди, са изключително редки. Такива случаи се считат за сериозни нарушения и могат да доведат до незабавна реакция. Това се случи например през 2015 г., когато руски изтребител навлезе в турското въздушно пространство за 17 секунди и веднага беше свален от турските противовъздушни системи.

Инциденти с дронове по места. Източник: Новая газета

Още: Швеция предупреди Путин: Сваляме дронове и самолети, ако ни нарушат въздушното пространство (ВИДЕО)

Отломки от военен дрон

Отломки от руски дронове са били откривани в европейски страни поне още 10 пъти. Най-често са били откривани в Полша и Румъния, които граничат с Украйна. Това са били предимно дронове „Геран-1“ и „Геран-2“, модифицирани от ирански „Шахеди“, не винаги въоръжени с експлозиви. Русия използва тези дронове, за да претовари украинските системи за противовъздушна отбрана.

Понякога масовите нахлувания на дронове изглеждат като умишлени провокации от страна на Русия. Например, в нощта на 9 срещу 10 септември, приблизително 20 дрона са прелетели в Полша, според полските власти. Според Володимир Зеленски, в атаката са участвали над 90 дрона, някои от които са били прихванати от украинските въоръжени сили. В някои случаи дронове са били откривани далеч от театъра на военните действия, например в България или Латвия. Очевидно са се разбили в териториални води и са били изхвърлени на брега.

Инциденти с дронове по месеци. Източник: Новая газета

Шпионски дронове

Още: Русия изстрелва дронове към Европа от "сенчестия" си флот

За разлика от двете предишни категории инциденти, е много по-трудно да се проследи самоличността на „шпионските“ дронове. Понякога засечените дронове се публикуват в TikTok видеоклипове или любителска природна фотография. В такива ситуации нарушителите са изправени пред големи глоби: десетки, а понякога и стотици хиляди евро. В повечето случаи обаче има индикатори, които предполагат целенасочен саботаж или шпионска дейност. Групи от 10-15 дрона обикновено са били наблюдавани в близост до критични инфраструктурни обекти; те са се движели координирано и често са били значително по-големи от типичните граждански модели.

"Нямахме намерение да атакуваме цели на полска територия": Русия се уплаши от НАТО

Според „Новая газета“ най-малко 49 такива инциденти са регистрирани в Европа от август 2025 г. насам. Най-често те са били забелязани в близост до летища (23), военни бази (17) и различни правителствени сгради (5). Разследванията на повечето наблюдения на дронове продължават и в момента няма официални теории за извършителите на атаките. Европейските лидери обаче многократно са заявявали, че зад изстрелванията на дронове стоят професионални актьори или правителството на страната. Бившият германски канцлер Олаф Шолц директно свърза вълната от нахлувания на дронове с Русия, но призна, че в момента няма доказателства.

Снимка: iStock

Някои експерти предполагат, че дроновете са изстреляни от Калининград, но повечето разследвания сочат към „флота в сянка“ – плавателни съдове, използвани за продажба на руски петрол в нарушение на санкциите. Например, през август в Германия беше задържан товарният кораб Scanlark, който според разследващите може да е бил използван за изстрелване на дрон над кораб на германските ВМС на 26 август.

Как реагира Европа

Още: Оръжията на НАТО срещу руските дронове в Европа – списък с наличното (ОБЗОР - ВИДЕО)

Истинският мащаб на шпионажа на военна и критична инфраструктура в Европа може да е много по-голям, отколкото показват новинарските съобщения. В някои страни списъците с такива инциденти са засекретени: в Чехия властите признаха за увеличаване на активността на дронове в близост до стратегически обекти, но не са публикували списъка с инцидентите. Дори когато инцидентите не се считат за секретни, не всички наблюдения на дронове достигат до медиите. Например в Дания полицията е получила над 500 сигнала от граждани по време на серия от акции, но не е успяла да обработи всички тях своевременно.

Снимка: iStock

Ръководителите на големи европейски отбранителни компании Airbus и Thales Belgium също отбелязаха увеличение на активността на дронове в близост до своите съоръжения и подчертаха, че им липсват конкретни насоки за подобни ситуации.

Свалените дронове: 21 броя, всички снаряжени, целта е била да летят над Литва и Полша

В отговор на шпионажа и провокациите европейските власти приемат закони, които дават правото да се свалят дронове, които нарушават въздушното пространство и заплашват инфраструктурата. Например Германия подготвя закон, позволяващ на полицията да сваля такива устройства с малки оръжия, лазери или заглушаване на сигнали. Литва и Румъния също разрешиха на своите военни да свалят дронове, които незаконно влизат в тяхното въздушно пространство.

В същото време отбранителната инфраструктура се преоборудва и развива. ЕС се готви да отпусне допълнително финансиране и да създаде „стена от дронове“ – система от сензори, прехващачи и противовъздушни ракети по източния фланг – до края на 2027 г. НАТО също засилва присъствието си на изток: стартира операция „Източен страж“ за увеличаване на силите за противовъздушна отбрана, разузнавателните дронове и оборудването на източната граница на Алианса.

Още: Дронове прелетяха до главната военноморска база на Швеция (СНИМКА)

Европейските политици смятат, че увеличаването на въздушните инциденти е свързано с опитите на Русия да увеличи натиска върху Европа, да отклони вниманието и оръжията от фронта в Украйна и да посее страх и съмнение относно способността на ЕС да защитава собственото си пространство. Целта на такъв натиск не е да се унищожат цели, а да се демонстрира уязвимостта на противника.

За "стената от дронове" и ще сработят ли на Източния фланг на НАТО: Анализ на бивш зам.-министър на отбраната