Тъжна вест! Отиде си режисьорът Росен Елезов

На 72 години е починал е режисьорът Росен Елезов. Новината съобщиха от музикалното предаване на БНТ "Моят плейлист", в което той участва в началото на тази година. "Скъпи РОСЕНЕ, няма да те забравим - светлина по пътя на душата ти...", пишат от предаването. Панихидата ще се състои на 7 ноември, петък, от 14:30 ч. в храм "Света София".

От БНТ, където Елезов беше режисьор на предаването "До Европа и напред" и един от авторите в "БНТ представя", пък съобщиха, че ще почетат паметта му чрез промени в програмата си. Тази вечер, 5 ноември, от 21:00 ч. БНТ 1 ще излъчи епизод от предаването "Моят плейлист" с негово участие. На 8 ноември, събота, от 18:45 ч. по БНТ 2 ще бъде показан документалният му филм "Двамата Габровски".

Кой е Росен Елезов

Снимка: Rossen Elezov/Facebook

Той е роден през 1953 г. в Благоевград. Завършва книгоиздаване и полиграфия в МГУП (Москва) през 1978 г., както и кинознание, и кино и телевизионна режисура в НАТФИЗ "Кр. Сарафов" съответно през 1988 и 1990.

През 80-те години работи като експерт в Комитета за печата към Министерство на културата и в Центъра за издателски оригинали към "Българска книга", както и като асистент-режисьор във филмова студия "Бояна". От 1989 до 1992 г. е режисьор във Филмова студия "Екран" и по-късно в БНТ, Нова телевизия, "София кабел", "Агенция "Прима", ББТ, BiT.

От 1994 г. до 2006 г. е преподавател по телевизионна режисура и режисура на документален филм в НАТФИЗ "Кр. Сарафов".

Още: Внезапно почина директорът на БАБХ д-р Светлозар Патарински

Режисьор е на телевизионни програми ("Наблюдател", "неВалидно", "Очевидец", "2 и 200", "За вас, потребители", "Никъде другаде", "Шах и Мат", "Зад завесата", "Вкусът на живота", "Вяра и общество", "До Европа и напред" и др.)

Член е на Съюза на българските филмови дейци и на ADDOC. Последният му филм е посветен на популярния певец Георги Минчев.