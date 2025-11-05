Войната в Украйна:

05 ноември 2025, 17:48 часа 228 прочитания 0 коментара
Кабинетът номинира шеф на ДАНС: Парламентът е на ход

Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание Деньо Денев за председател на ДАНС, съобщиха от правителствена информационна служба. Решението е взето на днешното редовно правителствено заседание и идва след като Народното събрание прие процедурни правила за избор на нов шеф на службата, които даваха 7 дни на правителството да направи своята номинация. 

След това ще се извършат задължителни проверки – за принадлежност към бившата Държавна сигурност и за достъп до класифицирана информация. Целият процес трябва да приключи до началото на декември, когато се очаква ДАНС да има постоянен председател.

Промените, свързани с ДАНС

Досега шефовете на разузнаването, контраразузнаването и Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО) се назначаваха по предложение на правителството с указ на президента. С последните промени управляващите решиха да изключат държавния глава от процедурата. Те бяха върнати за ново обсъждане от президента, но ветото беше преодоляно от парламента. ОЩЕ: Има кворум, но няма заседание: Шефът на ДАНС пак за зелен хайвер в парламента

Междувременно депутатите дадоха и нови правомощия на ДАНС при евентуална продажба на "Лукойл", а именно това да става с решение на Министерсик съвет, но само след положително становище на слубжата. Нещо, което днес беше върнато за ново обсъждане на депутатите. 

Кой е Деньо Денев?

Деньо Денев към момента изпълнява функциите на шеф на ДАНС. През 2023 година беше назначен за заместник-председател на контраразузнавателната служба за срок от 5 години, като преди това той довършваше мандата на досегашния заместник-председател на Държавата агенция. Името му се свързва със спирането на машинното гласуване на местните избори. Ето защо опозицията в лицето на ПП-ДБ свързва Деньо Денев със санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, но лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов наскоро каза, че той го е назначавал в ДАНС. ОЩЕ: Управляващите стартираха процедурата за избор на шеф на ДАНС

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
