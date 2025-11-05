След призив на Русия ВСУ в Покровск да се предадат Генералният щаб с отговор

Русия заяви днес, че украинските войници в Покровск и Купянск са обкръжени и следва да се предадат, тъй като в противен случай нямат шанс да оцелеят, предаде Ройтерс. Официалният отговор от страна на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна е, че украинските военни там не са в обкръжение.

"Към днешна дата няма обкръжение или блокада на градовете в агломерацията Покровск-Мирноград. Също така нито едно от подразделенията на украинските Сили за отбрана не е обкръжено", заяви говорителят на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) майор Андрий Ковалов, цитиран от Укринформ.

По думите му подразделенията на ВСУ правят всичко възможно, за да поддържат логистичните си връзки, съобщи БТА.

Той добави, че обстановката в Покровск е трудна, но в момента се извършва сложна операция за установяване на вражеските сили в градския район, за тяхното унищожаване и изтласкване от Покровск.

Генералният щаб също така призова гражданите да разчитат на официалните източници на информация и да не разпространяват непотвърдена информация.

Укринформ по-рано съобщи, че украинските Сили за отбрана са спрели разширяването на руското военно присъствие в северната част на Покровск и са попречили на врага да прекъсна пътя, който свързва града с Родинско.

След успешна въздушнодесантна операция допълнителни подразделения на Военното разузнаване са проникнали през сухопътен коридор и са се обединили със специални сили, които са подсигурили определени линии в Покровск.

Силите за въздушен десант на ВСУ отбелязват, че към 4 ноември в Покровск са продължавали ожесточени сражения в градски условия.

Обстановката в този сектор остава динамична, посочва Украинформ.