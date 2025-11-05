"По дискотеки проверяват по-обстойно, отколкото на входа за секторите на агитките" (ВИДЕО)

Любопитно:

05 ноември 2025, 17:31 часа 281 прочитания 0 коментара

Къде проверяват по-обстойно - в дискотека или в сектор за крайни фенове? Този въпрос беше обсъден в новия брой на спортното предаване "Точно попадение". Водещият на епизода Джем Юмеров разказа как в нощните заведения мерките за сигурност са по-строги, отколкото в секторите на агитките. Според редактора в Actualno.com - Бойко Димитров, полицията трябва да се намеси и да има по-сериозна роля за пропускателния режим на стадиона.

Къде проверяват по-обстойно - в дискотека или в сектор за крайни фенове?

"Истината е, че полицията трябва да се намеси. Едно време на входовете на дербитата нямаше само чекиращи и стюарди, а имаше и полиция. Така имаше превенция за хората без билети, което е голям проблем. Освен това - имаше снимки на тези, които нямат право да влизат на стадиона. Сега полицията седи отвън, изведнъж ги викат, те идват на терена... Това е безсмислено", смята Димитров.

Пас към миналото

"А сега не можем да сложим камери по стадиони, а уж даваме лицензи за стадиони. Извън шаблона - тъй като съм посещавал стадионите и като фен, и то точно в един от двата сектора на един от двата столични гранда. Когато влизам в дискотека, съм проверяван по-обстойно, отколкото във въпросния сектор. Това трябва да се промени", разказа Джем Юмеров.

Кои бяха най-големите куриози и виртуози през изминалата седмица, кой доминира в традиционната игра на "Точно попадение" и какви гръмки предположения и обещания бяха направени за Вечното дерби, гледайте във видеото:

Джем Юмеров
