9–15 март: Птичето на късмета си е избрало тези 4 зодии през новата седмица

Навлизаме във втората седмица на март – период, който е особено интересен, защото все още формално принадлежи към зимния сезон. Астрономическата пролет настъпва чак на 20 март, което означава, че тези дни са своеобразен преход между старото и новото. Именно в такива преходни моменти често се случват най-приятните изненади. Някои зодии ще усетят как съдбата започва да им се усмихва по един почти магичен начин. Сякаш невидима сила ще подрежда обстоятелствата в тяхна полза. Това е онзи период, в който птичето на късмета каца тихо на рамото ни и остава там, без дори да го забележим. Всичко започва да се случва по-лесно. Ето кои зодии ще се радват на неговата компания през новата седмица.

Телец

Телците ще усетят още в първите дни от новата седмица, че нещо започва да се подрежда необичайно добре около тях. Първо ще дойде малък успех или добра новина, която ще им вдъхне увереност. След това обаче ще последват и поредица от събития, които ще затвърдят усещането им, че късметът е на тяхна страна. Те ще попадат в ситуации, от които ще излизат по-лесно, отколкото са очаквали.

Дори дребни проблеми ще се решават сякаш от само себе си. Телците ще разберат, че птичето на късмета е избрало именно тях за тази седмица. Това ще им даде спокойствие да действат по-уверено. Когато човек усеща подкрепата на съдбата, решенията се взимат много по-лесно. Така седмицата ще се превърне в една от най-приятните за тях от началото на годината.

Везни

Везните ще почувстват присъствието на късмета по един много фин, но категоричен начин. Ситуации, които иначе биха се оказали сложни, ще започнат да се развиват в тяхна полза. Ще се появят хора, които ще им подадат ръка точно когато имат най-голяма нужда от подкрепа. Везните ще забележат, че разговорите и договорките вървят по-гладко от обикновено.

Някои напрегнати теми ще се разрешат по неочаквано добър начин. Птичето на късмета ще бъде до тях, дори когато не го осъзнават. Това ще им позволи да запазят баланс дори и в най-трудните ситуации. Те ще се измъкват сухи от водата там, където други биха се затруднили. Така седмицата ще им донесе усещане за хармония и увереност.

Стрелец

Стрелците ще усетят как късметът ги следва през цялата седмица, защото обстоятелствата ще започнат да се подреждат почти магически. Те ще попаднат на правилното място в точния момент. Ще получат шанс, който ще им даде възможност да покажат своите способности. Птичето на късмета ще ги насърчи да поемат инициативата.

Всяка тяхна стъпка ще води към следваща добра възможност. Дори рисковете, които поемат, ще се окажат успешни. Стрелците ще почувстват прилив на оптимизъм и увереност. Ще разберат, че съдбата им подава знак да действат смело. Така новата седмица ще бъде за тях истински подарък.

Риби

Рибите ще преживеят тази седмица като период на вътрешно спокойствие и благоприятни обстоятелства. Птичето на късмета ще кацне тихо на рамото им и ще остане там през цялата седмица. Те ще започнат да забелязват как малките неща се подреждат в тяхна полза. Ситуации, които биха могли да се превърнат в проблеми, ще се решават изненадващо лесно.

Интуицията им ще ги води към правилните решения. Рибите ще усещат, че вселената им помага. Това ще им даде увереност да следват желанията си. С всяка изминала седмица ще се чувстват все по-спокойни. Така този период ще остане в съзнанието им като период на благоденствие.

Птичето на късмета рядко идва при нас, но когато го направи, присъствието му се усеща веднага. То не винаги носи големи чудеса, но прави така, че нещата да се случват по-лесно. За Телец, Везни, Стрелец и Риби седмицата 9–15 март ще бъде именно такава. Обстоятелствата ще се подреждат в тяхна полза. Те ще успяват да се измъкват сухи от водата в редица ситуации. А когато късметът е на наша страна, дори обикновената седмица може да се превърне в изключително успешна.