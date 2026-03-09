Нови пенсионни подфондове: Експерт разяснява какво представляват те

Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Приеха закона за въвеждането на подфондове в задължителните пенсионни фондове. Как той ще се отрази на спестяванията на работещите българи в "Лице в лице" говори Владислав Русев – представител на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. „Това означава, че парите на работещите, които се осигуряват в задължителните пенсионни фондове, могат да бъдат инвестирани по много по-добър за тях начин – така, че да носят по-голяма доходност в рамките на техния трудов живот“, обясни Русев.

Три вида подфондове

Новата система ще включва три вида подфондове – динамичен, балансиран и консервативен. Те ще се различават по нивото на риск и начина, по който се инвестират средствата. Единственото задължително правило е за хората, малко преди пенсия. „Това е единственият период, в който хората нямат право на избор. Техните пари три години преди пенсия задължително трябва да се инвестират консервативно – в облигации и държавни ценни книжа. Това не носи много висока доходност, но е много сигурно“, каза експертът.

По-младите хора ще могат да избират по-рискови стратегии. „Единият фонд е динамичен – там инвестициите в акции могат да достигнат до 90% от активите. Другият е балансиран, при който около половината от средствата ще бъдат вложени в акции“, обясни Русев.

Според него инвестициите в акции носят риск само в кратки периоди. „Акциите имат един недостатък – в кратки периоди могат да бъдат с отрицателна доходност. Тоест има риск, но той е краткосрочен“, подчерта той. Като пример Русев посочи историческите данни на финансовите пазари. „Ако през 1985 г. човек е инвестирал равностойността на 100 евро в акции от индекса S&P 500, към края на миналата година тези пари биха били около 6000 евро. Тоест спестяванията му щяха да се увеличат 60 пъти – независимо от всички кризи, войни и финансови сътресения през тези 40 години“, каза той.

Как ще бъдат разпределяни?

Ако човек не избере сам подфонд, законът предвижда автоматично разпределение според възрастта. „Едно от най-добрите неща в закона е именно механизмът за разпределение. Дори хората да не направят избор, те ще попаднат в най-подходящия за тях фонд според възрастта им“, обясни Русев.

Правилата са следните:

  • до 49-годишна възраст – динамичен фонд;
  • от 50 до около 62 години – балансиран фонд;
  • до три години преди пенсия – консервативен фонд

„Всички останали могат да променят избора си по всяко време“, добави той.

От кога ще може да се избира?

Новите подфондове ще започнат да функционират от 1 януари 2027 г.  „От 1 септември до 30 ноември всеки, който иска предварително да избере фонд, може да го направи“, уточни Русев.

Изборът ще може да се направи онлайн или в офис на съответното пенсионно дружество. „Дружествата са задължени първо да консултират клиента – чрез въпросник да установят неговия рисков профил и да му препоръчат най-подходящия фонд. След това той има пълната свобода да избере“, поясни експертът.

Законът срещна и критики – някои политически сили и синдикати предупредиха, че инвестирането в акции може да бъде риск за пенсионните спестявания. „Историята на финансовите пазари – чистата статистика – доказва, че това не е хазарт. Да кажем, че инвестирането в реалната икономика и в световни компании е хазарт, е несъстоятелно“, категоричен е Русев.

Той напомни и още една защита за осигурените. „Парите в пенсионните фондове са гарантирани – когато човек се пенсионира, той ще получи поне внесеното за него“, подчерта експертът. Дори и при проблем с дружеството средствата са защитени. „Пенсионното дружество може да фалира, защото е търговско дружество. Но пенсионните фондове са отделни юридически лица – те са сбор от активи като акции, облигации и държавни ценни книжа и на практика не могат да фалират“, обясни той.

Колко често може да се сменя подфонд?

Ако човек не е доволен от избора си, той може да го промени. „След 12 месеца може да се направи смяна – това е единственото ограничение“, каза Русев. И допълни съвет към осигурените: „Най-доброто поведение е да не се правят резки движения. На финансовите пазари винаги има колебания, но те бързо се изглаждат, когато гледаме в рамките на целия трудов живот.“

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
