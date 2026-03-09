Седмичен ТАРО хороскоп, 9-15 март 2026

Вашият седмичен хороскоп за таро е тук за седмицата от 9 до 15 март 2026 г. Прогнозите за тази седмица разкриват промяна в късмета за всеки зодиакален знак и може би дори промяна в съдбата. Време е да се вълнуваме! Колелото на късмета се появи, за да ни покаже, че (най-накрая) се завърта в наша полза! Това е в съответствие с енергията в началото на седмицата, тъй като тя започва в ден с ангелско число (3/9), носейки ни добри новини и позитивни вибрации от необходимия край на цикъла.

Преминаването на намаляващата полупълна луна от енергията на Скорпион към Стрелец подкрепя това, тъй като символизира благодарност за поетите рискове и неутолима жажда за живот, която никой или нищо не може да потисне. Енергията на Колелото на съдбата е свързана и с изобилие от благословии, които можем да очакваме да получим, след като Юпитер премине директно в Рак на 10-ти. Нещата се оправят и това е награда за това, че поддържаме надеждата си жива и се доверяваме на божественото ръководство, дори когато сме се чувствали изгубени.

Таро картите за Овен тази седмица: Паж с жезли и Четири пентакли

Овни, тази седмица е моментът, в който целият ви упорит труд ще се отплати, но някой конкретен може да не е доволен от добрите новини.

Говорейки за добри новини, Пажът на Жезлите символизира божествено ръководен успех, тъй като рискът, който сте поели, най-накрая дава осезаеми резултати. Лошата новина идва с последващата карта, която е обърната 4 Пентакли, което откроява приятелски настроен скептик, който приписва успеха ви на алчна амбиция, а не на награда за упорит труд.

Очаквайте тази интересна енергия в петък, 13-ти, когато намаляващият полумесец в Козирог променя репутацията ви от егоистичен комарджия, за когото някой се е опитал да ви представи, към поемащ риск трендсетър, който сте доказали, че сте.

Таро картите за Телец тази седмица: Тройка мечове

Телец, Тройката мечове, която ви се появява тази седмица, показва, че макар да сте разочаровани от края на нещо, не сте и изненадани от него.

Докато движението на намаляващата луна от Скорпион към Стрелец на 10-ти осигурява самоанализ, който ви позволява да бъдете благодарни за края на пътя, на 12-ти, когато намаляващият полумесец се измества от Стрелец към Козирог, наистина се примирявате с това.

Понякога нещата свършват и това е добре, защото ни води към нещо по-добро. Енергията на Трите меча разкрива, че вашата позитивна перспектива се дължи на фокус върху личностното израстване .

Таро картите за Близнаци тази седмица: Йерофантът и Обесеният мъж

Близнаци, тази седмица ще бъдете възнаградени за надеждата си и това отдавна е закъсняло.

Две мощни карти се появиха за вас с невероятно послание: Йерофантът и Обесеният мъж. Тази комбинация отбелязва силната ви вяра в това да бъдете отворени за всичко, което вселената има за вас, независимо от всичко, защото сте се доверили на източника.

Това ще ви донесе благословии, които никога не сте подозирали, че са възможни, особено на 10-ти, когато Юпитер преминава директно в Рак, а Веста в Риби. Очаквайте големи благословии по отношение на вашите финанси и репутация.

Таро картите за Рак тази седмица: Седем пентакли, обърнати

Рак, благословиите, които имате, сякаш носят повече проблеми, отколкото мир тази седмица.

Седемте пентакли в обратна посока дават енергията на песента на Notorious BIG „Mo' Money, Mo' Problems“, така че ще имате моменти, в които ще се чудите защо хората ви мразят.

Няма проблем. Когато намаляващият полумесец се премести от Стрелец в Козирог на 12-ти, ревността може да ви накара да превъртите очи, но няма да ви засегне.

Енергията на Луната ще активира вашия 6-ти и 7-ми дом, за да ви напомнят за това, което вече знаете. След като започнете да работите върху себе си, хората, които са свикнали да ви използват, може да се обидят. Нека го направят. Вие правите това, което е най-добро за вас, и това се отплаща.

Таро картите за Лъв тази седмица: Кулата

Лео, това е, което чакаше. С картата Кула, която излиза за седмичния ти таро хороскоп, можеш да очакваш монументален момент, толкова грандиозен, колкото си ти самата тази седмица.

Вие правите изявлението, което винаги сте искали. Вие сте шедьовърът в центъра на визията и всички погледи са насочени към вас, когато намаляващият полумесец танцува от Козирог към Водолей на Националния ден на числото Пи (14.03) .

Таро картите за Дева тази седмица: Осъждане, обърнато

Дева, тази седмица има промяна в отношението или представянето ти. Благодарение на картата „Осъждане“, която се разгръща в обратен ред, гледната ти точка за даден недостатък се променя от „какво не е наред с мен“ на „кой си ти, че да ми казваш, че нещо не е наред с мен“. Браво!

Въпреки че ще се радвате да съобщите това на 9-ти, когато намаляващата полупълна луна за кратко седне в Скорпион, вашия 3-ти дом, ще пожънете плодовете на това новооткрито самочувствие на следващия ден, когато Юпитер отиде директно във вашия дом на приятелствата.

Благодарение на тази енергия, вие имате нова перспектива за мненията на другите хора. Луната в третата четвърт, изгряваща в Стрелец в същия ден, е точно навреме, за да простите и да забравите семената на съмнението, които преди това са били посадени в ума ви.

Таро картите за Везни тази седмица: Осмица чаши

Везни, с осемте чаши, които се разкриват в обратна посока тази седмица, спокойно можем да кажем, че ви е писнало.

Ситуация, в която сте вложили енергията си, не се разви по начина, по който сте очаквали. Тази седмица решавате най-накрая да се отдалечите от това, което е предопределено за вас. Вместо да се съпротивлявате, вие се отпускате и се доверявате, че нещо по-добро ви очаква. Не грешите.

Въпреки че намаляващата, изпъкнала луна, преминаваща от Скорпион към Стрелец на 9-ти, ви кара да се занимавате с много интроспективна работа и да намирате признание в преживяването, именно Веста, навлизаща в Риби на 10-ти, ви дава надежда за нещо по-голямо. Това осветява вашия 6-ти дом, подтиквайки ви да се съсредоточите върху това как личностното ви израстване е довело вас и когото и да е до разделяне, така че да не се спирате на самата раздяла.

Таро картите за Скорпион тази седмица: Слънце, обърнато

Скорпион, търсиш в себе си всичко, от което се нуждаеш тази седмица.

Картата Слънце се обърна наобратно, показвайки, че разчитате на себе си, за да си осигурите допълнителния тласък на увереност, от който се нуждаете, но не защото няма никой наоколо. Това се дължи на факта, че седмицата започва с намаляваща, полупълна луна във вашия знак, която се е прехвърлила от миналата седмица, което ви кара да се задълбочите в себе си на 10-ти.

Няма нищо лошо в това да се хармонизирате повече със себе си или да канализирате малко повече увереност, като го правите, нещо, което с удоволствие ще обясните, когато Церера в Телец влезе във вашия 7-ми дом на взаимоотношенията на 15-ти.

Таро картите за Стрелец тази седмица: Десетка мечове, обърната

Стрелец, твоят седмичен таро хороскоп показва, че никога няма да позволиш на нещо старо да те попречи да направиш нещо ново .

Стрелец, ти си готов за нова любов и си направил всичко необходимо изцеление, за да преодолееш старата болка според Десетката на мечовете в обратна посока. Това, което заинтересованите страни може да не разбират, е защо все още споменаваш предишната ситуация, която те е наранила, или защо си ги предупредил, че си бил наранен, ако си се излекувал от нея.

Докато Луната в третата четвърт във вашия знак на 10-ти свети във вашия 1-ви дом, напомняйки ви да се гордеете с пътуването си, Церера в Телец насочва вниманието към вашия 6-ти дом, повтаряйки ценните уроци, които сте научили чрез личностно израстване. Вие просто искате да споделите богатството от мъдрост.

Таро картите за Козирог тази седмица: Осъждане, обърнато

Козирог, тъй като картата „Съд“ се обърна, можете да очаквате да бъдете призовани по най-добрия начин тази седмица.

Тази енергия е в съответствие с вашия 1-ви дом, когато намаляващият полумесец изгрява във вашия знак в петък, 13-ти. Фактът, че това е и ден на ангелско число, символизиращо позитивност и личностно израстване (13.03), е допълнително потвърждение.

Попий цялата тази прекрасна енергия, Козирог. Знай, че е нормално да се подчиниш на успешните цели, в които си вярвал, на мъдростта, която си придобил по време на пътуването, и на неугасващото желание да бъдеш новатор, което те е окуражавало да продължиш.

Таро картите тази седмица за Водолей: Върховната жрица

Водолей, инстинктивно знаеш какво предстои тази седмица и това те прави сила, с която трябва да се съобразяваме.

Картата „Върховна жрица“ се появи във вашия седмичен таро хороскоп, показвайки, че сте повече от подготвени за това, което ви предстои тази седмица. Няма изненади, но това не ви отегчава. Това е потвърждение, че целият ви упорит труд и подготовка се отплащат.

Чувството за преднина е благодарение на намаляващия полумесец, движещ се от енергията на Стрелец, Козирог и Водолей. Това ви кара да използвате скрити влияния, за да създадете ново начало, върху което да надграждате.

Таро картите за Риби тази седмица: Пажът на чашите

Риби, тази седмица следвате сърцето и интуицията си, оставяйки ги да ви водят в правилната посока.

Пажът на чашите представлява точно това - следване на интуицията ви . Тази енергия е в съответствие с Веста в Риби на 10-ти. Вие сте отдадени на надеждите и мечтите си и вярвате в тях до степен, че ги следвате по начина, по който ги говорите.

Тази енергия се проявява във вашия 1-ви дом, позволявайки ви да осъзнаете естествените си дарби и помагайки ви да се насочите в правилната посока.