Оперираха успешно Малена Замфирова в Австрия

Първата операция на тежко пострадалата 16-годишна сноубордистка Малена Замфирова в австрийския град Грац е приключила успешно, предаде bTV. Младата българска състезателка е претърпяла сложна хирургична интервенция, продължила повече от шест часа. Най-много усилия лекарите са положили за възстановяването на раздробената бедрена кост. По време на операцията е фиксиран тазът, а външните фиксатори, които досега стабилизираха таза и бедрото, са били премахнати.

Според главния хирург операцията е преминала много добре. Необходима е и хирургична интервенция в областта на рамото, която ще бъде извършена от друг специалист по-късно тази седмица.

Днешната операция на бедрото и таза трябваше да се проведе още в петък, но тогава медицинските показатели на Малена не са позволили това. След приключването на всички хирургични процедури ще стане ясно какви ще бъдат следващите стъпки за възстановяването на младата състезателка. Бащата на сноубордистката Анатолий Замфиров съобщи, че на дъщеря му предстоят и допълнителни изследвания, за да се установи дали има разкъсана кръстна връзка на коляното.

Малена Замфирова пострада на 3 март по време на тренировка за старт от Световната купа в чешкия зимен център Шпиндлерув Млин, когато беше ударена в гръб от скиор. По първоначална информация той се е качил на пистата след употреба на значително количество алкохол. Към момента на сблъсъка Замфирова не е карала сноуборд и не е участвала в състезание, а се е намирала на пистата заедно със своя екип след приключване на тренировката.

На състезанието от Световната купа в Шпиндлерув Млин на 7 март много от състезателките при жените, които са конкурентки на Малена, демонстрираха съпричастност и се спуснаха с нарисувани две черни черти на лицата си – запазената марка на 16-годишната българка, като знак на подкрепа към нея.

