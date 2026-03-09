Синовете на Тръмп ще препродават украинските дронове на Пентагона: Това е по-изгодно от голф-игрищата

Синовете на американския президент Доналд Тръмп - Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп, инвестират в нова компания за производство на дронове, Powerus. Проектът е насочен към справяне с нарастващото търсене от страна на Пентагона на безпилотни апарати и има за цел да запълни празнината, създадена след забраната на новите китайски дронове в САЩ. Съоснователят на Powerus Брет Великович, ветеран от специалните части на САЩ, обяви, че фирмата води преговори за придобиване на украински компании производители на дронове или лицензиране на тяхната технология за последващо производство под американска марка в САЩ. Така Powerus възнамерява по-бързо да установи производство на дронове и да ги предложи на американските военни.

Пентагонът смята до 2027 г. да похарчи приблизително 1,1 милиарда долара за закупуване на стотици хиляди дронове. През последните шест месеца Powerus е придобила три малки компании и вече продава въздушни и морски дронове като плановете й са да произвежда по над 10 000 дрона на месец.

Според Wall Street Journal, регистрираната във Флорида Powerus планира да се листне на най-голямата фондова борса в света Nasdaq, чрез обратно сливане с Aureus Greenway Holdings. Сред инвеститорите в сделката е и American Ventures, инвестиционна фирма, отново свързана със семейство Тръмп. В проекта участва и Unusual Machines, производител на компоненти за дронове, в който Доналд Тръмп-младши е акционер. Unusual Machines вече е получила поръчка от Пентагона за 3600 двигатели за дронове, като поръчката може да нарасне с още десетки хиляди.

Друг партньор в сделката е Dominari Securities, инвестиционна банка, подкрепена от братята Тръмп, и южнокорейския Фонд за подобряване на корпоративното управление, който е инвестирал приблизително 50 милиона долара.

„Пазарът на дронове ще расте значително по-бързо от пазара на голф игрища“, коментира предстоящото сливане главният изпълнителен директор на Powerus Андрю Фокс.

Паралелно с това се появи информация и за това, че синът на Тръмп е закупил акции на петролна компания на стойност 50 милиона долара два дни преди да започне операцията в Иран и да бъде затворен Ормузкият проток, което доведе до рязко покачване на цените на петрола и газа до нива, невиждани от близо 20 години.

Дали това е злоупотреба с власт и търговия с влияние през първата година от втория мандат на Тръмп времето ще покаже.