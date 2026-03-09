Фаза на Луната и аспект на деня на 10 март 2026 г. Жажда за приключения

На 10 март 2026 г. Луната е намаляваща, 21-и лунен ден. Слънцето продължава своето пътуване в Риби, правейки ви невероятно възприемчиви към фините въпроси. Сега живеете по-малко по логика, отколкото по усещания, и това състояние изостря интуицията ви до крайност. Ретроградният Меркурий близо до Слънцето ви връща към недовършени разговори, забравени обещания и хора, с които някога сте оставили неизказани.
Още: Седмичен хороскоп за 9-15 март 2026 г.
Време за промяна
Денят носи оптимизъм, жажда за приключения и разширяване на хоризонтите. Под влиянието на Луната може да желаете промяна, пътуване и нови знания. Това е подходящ момент за планиране и за поглед върху живота ви от по-висша перспектива. 21-вият лунен ден обаче изисква емоционална дистанция – опитайте се да не се забърквате твърде дълбоко в конфликти или да вземате важни решения, основани на емоции.Ретрограден Меркурий от 26 февруари 2026 г. Капани и възможности
Ретрограден Меркурий от 26 февруари 2026 г. Съвети за всяка зодия
Сънища и подстригване
Подстригването в 21-ви лунен ден ще донесе късмет, красота и просперитет. Сънищата от този лунен ден могат да помогнат на човек да реализира творческия си потенциал, те много често се сбъдват, така че се опитайте да ги запомните.
Снимки: iStock