Българският пилот, извършил първия боен разузнавателен полет в Европа

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тези българи е и полковник Радул Михайлов Милков - български военен пилот, един от първите организатори и командири на българската авиация, извършил първия боен разузнавателен полет в Европа по време на Балканската война на 16 октомври 1912 г. Неслучайно на тази дата е Денят на българската авиация.

Биографични данни

Радул Милков е роден на 5 март 1883 г. в семейството на свещеник от Пловдив. След като завършва военната гимназия става подпоручик в 36-ти пехотен козлодуйски полк и в 8-ма тунджанска пионерна дружина. През 1906 г. завършва Военното училище в София. Постъпва на служба в 21-ви пехотен полк към техническата и към въздухоплавателната дружина.

Милков завършва курс за пилоти в Германия през 1912 г. Същата година участва в Балканската война като авиатор. По това време е началник на действащото при Одрин Първо аеропланно отделение.

В Първата световна война той вече е с чин капитан и е началник на Първо аеропланно отделение при Струмския фронт, по-късно е началник на Аеропланната група. На 11 март 1920 г. се уволнява като подполковник. След това членува в БЗНС на Александър Стамболийски.

На 9 юни 1923 г. Милков е арестуван и затворен. Съгласява се да окаже сътрудничество на превратаджиите. Военната лига решава през 1924 г. да се устрои „бягство“ на авиатора в Югославия, при което той е внедрен като агент в Задграничното представителство на БЗНС. Там заема отговорния пост на секретар-касиер и има достъп до целия архив, който по-късно предава на българските власти.

След 1939 г. Милков започва работа в самолетната фабрика „Капрони Български“ в Казанлък. Тогава започва да издава и списанието „Нашата авиация“. През 1948 г. получава чин полковник от ВВС на НРБ. Радул Милков умира на 16 февруари 1962 г. в София.

Първият боен полет в историята на българската авиация

На 16 октомври 1912 г. Радул Милков извършва първия боен полет в историята на българската авиация, който по-късно става причината за големи спорове. Заедно с него над Одрин лети Продан Таракчиев, който е наблюдател. Знаменателното събитие е отразено лаконично в дневника за бойните действия на Аеропланното отделение. Без подробности в него са описани и другите дейности от деня.

Полетът над Одрин предизвиква големи спорове заради спомените на двамата първи бойни летци, написани десетки години по-късно, в които се твърди, че това е първият боен полет в историята на световната авиация и че тогава е извършено първото бомбардиране. Множество исторически документи потвърждават, че първият боен полет, извършен от българската авиация, е на 16 октомври 1912 г. Това е полетът над Одрин, който е с разузнавателна цел над и е извършен от Радул Милков и Продан Таракчиев.

Първото въздушно бомбардиране, извършено от българската авиация, е на 17 ноември 1912 г. Полетът е извършен от италианския пилот доброволец Джовани Сабели и от наблюдателя майор Васил Златаров, който е командир на Въздухоплавателния парк. Въздушната атака е осъществена със самолет Блерио XI.

