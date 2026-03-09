"Чакаш повиквателна всеки момент": Новото лице на "Точно попадение" с баскетболен обзор (ВИДЕО)

В последния епизод на "Точно попадение" новото попълнение в екипа - Кристин Попова, направи обзор на отминалите и предстоящи сблъсъци на националите по баскетбол както при мъжете, така и при жените. Състава на отборите, липсата на основни играчи при мъжете и резултатите от квалификациите са само част от темите, които се разглеждат в епизода, публикуван в YouTube.

Въпросителните около селекцията на Любомир Минчев

Подготовката на националния отбор по баскетбол за мъже премина с много въпросителни около евентуалното включване на двама от основните състезатели - Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър. Везенков получи неприятна контузия в кръста на финала на Купата на Гърция, където Олимпиакос загуби от Панатинайкос. И въпреки че беше получил повиквателна от селекционера Любомир Минчев, родната звезда не можа да се включи освен в подготвителния лагери, така и в квалификационните срещи. Коди Милър-Макинтайър пък не получи разрешение от ръководството на Цървена звезда, заради предстоящите срещи на тима от Евролигата, в които Макинтайър е основно действащо лице.

Натурализираният състезател Дий Бост пък получи тежка трвма в областта на коляното. По последна инфромация гардът е със скъсан менискус и му предстои операция.

Представянето на лъвовете в квалификациите

Българите изиграха един неособено убедителен мач като гости срещу норвежците, който завърши при 76:67 в полза на норвежците. Българите бяха разпилени и без стабилно присъствие в подкошието, но успяха да се мобилизират за следващата среща срещу Армения. Отново като гости българите се наложиха над арменците категорично и мачът приключи при резултат 100:80. Това беше една изключително важна победа за родния ни тим, защото оставя шансове на българите за класиране по-напред в турнира. Българите са втори в своята група, като им остава още едно домакинство срещу тима на Норвегия, които са лидери за момента. Все още предстои изяснаве на състава за последната среща от тази фаза на турнира.

Коментари след края на срещите

От БК "Спартак" Плевен излязоха с официално изявление, където остро критикуват краткия прозорец за почивка на състезателите, които трябва непосредствено след края на евроквалификациите да вземат участие в срещи от клубния шампионат, което е предпоставка за контузии. Любомир Минчев сподели своето желание за по-дълги подготвителни лагери, за да може да се поддържа формата на състезателите по време на летния прозорец.

Кристин Попова с нескрит афинитет призна, че според нея Йордан Минчев е изпъкнал с представянето си на изминалите срещи. Притисната от нетърпеливия Стефан Йорданов, който отново искаше да вземе думата, тя бързо трябваше да направи обзор и на женските национали.

Лъвиците излизат в срещи за място на ЕвроБаскет 2027

На 11 март женския ни национален тим по волейбол посреща отбора на Азербейджан в зала "Колодрума" в Пловдив, а на 14 март ни гостуват Украйна. В българския състав при жените попадат някои доста познати и утвърдени имена, както и млади баскетболистки, които тепърва ще блестят на европейската сцена. По-голямата част от състезателките обаче са част от чуждестранни отбори. Това повдига въпроса за нивото на вътрешното първенство, където тази година се състезават едва три тима. Припомняме, че по-рано през февруари се състоя Купата на България, където се наложи в последния момент от Българската федерация по баскетбол да запълни "дупката" на мястото на липсващия четвърти тим. Тогава националният отбор при подрастващите сформира отбора на "БФБ". Джем Юмеров сподели, че според него "има възръждане в женския баскетбол", но Кристин го контрира със своето категорично мнение, че "българското първенство е под всякаква критика".

Засега българките са лидери в своята група и предстои да се види как ще се представят в двубоите в Пловдив, а нашият редактор Кристин очаква всеки момент и своята повиквателна за националния тим.

