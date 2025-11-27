Таро хороскоп за 28 ноември

Научете какво ви очаква този петък, 28 ноември 2025, според зодията.

Таро карта за петък за Овен: Кулата

Има сила в преосмислянето на ума ти, Овни. Предизвикателствата в петък не са предназначени да те извадят от пътя, но те разрушават всичко, което не е било истинско на първо място.

Да започнеш на чисто може да ти се стори страшно, Овни, но ти дава шанс да градиш върху здрава основа.

Примирете се с дискомфорта, който изпитвате на 28 ноември, и вижте какво можете да научите и изследвате тук. Животът ще дойде със своите бури и през всичко това, вие ще бъдете там, ще растете, ще се учите и ще ставате по-силни с всяка една от тях.

Таро карта за петък за Телец: Пет чаши, обърната

Прошката не е да освободиш другия човек от отговорност, Телец; в петък тя е в името на твоето собствено изцеление. Изключително тежко е да се придържаш към начините, по които различни хора са ти постъпили несправедливо.

На 28 ноември може да ви е трудно да се освободите от тях, но осъзнавате, че е също толкова трудно да се придържате към тях. Затова изберете трудния си път: постоянно да преживявате отново начините, по които другите хора са ви наранили, или да положите усилия, за да намерите изцеление отвъд това.

Таро карта за петък за Близнаци: Шест жезли

В петък, Близнаци, ще осъзнаете как годината бързо приключва. Няма по-подходящ момент от настоящето да се запитате: как нещата са различни от януари?

Не е нужно да се натоварвате с това да обобщавате всеки месец и да си записвате 100 новогодишни обещания; само пет минути размисъл могат да ви помогнат много на 28 ноември.

Имате неща, с които да се гордеете, така че, големи или малки, кои са те? Какво научихте тази година, което искате да вземете със себе си в следващата?

Петъчна карта таро за Рак: Крал на пентаклите

Пътят към величието често започва от скромно начало, Раци. Не се обезсърчавайте, ако все още не сте там, където искате да бъдете в петък.

Кралят на пентаклите олицетворява изобилие и просперитет и ви насърчава да действате сега, имайки предвид по-големите си цели.

Как би изглеждало това на 28 ноември - правенето на жертви или дисциплинирането, за да може бъдещото ви аз да има всичко, за което сте мечтали?

Карта таро за петък за Лъв: Пет мечове, обърната

Не всеки си струва да бъде част от вашия кръг или да има най-добрите ви интереси присърце, Лъв. Петицата мечове, обърната, ви напомня да бъдете достатъчно проницателни, за да разберете кога една връзка е добра за вас.

Ако в петък усещате, че някой е пълен с негативна енергия, може би е добре да се отдръпнете; енергията е заразна. Ако някой клюкарства за вас, направете всичко възможно, за да живеете почтено.

Вашата карта таро за 28 ноември сигнализира за резолюция и продължаване напред, а вие можете да бъдете първият, който ще бъде миротворец.

Таро карта за петък за Дева: Шест мечове

Нещо, което трябва да осъзнаете, Дево, е, че вашите действия, големи или малки, наистина имат значение. Често можем да пренебрегнем тежестта на последователните, малки действия; в резултат на това пренебрегваме продуктивните и инвестираме в такива с по-малка стойност. Но какво се случва в петък? По-маловажните неща се натрупват. Вместо да позволявате това да се случи, инвестирайте в позитивни, независимо колко малки са те.

На 28 ноември е невероятно силно да научите, че можете да помагате на други хора. Когато видите някой да се бори, освен да изкажете съчувствие, намирате цел и сила в това да му помогнете. Ако видите някой в ​​нужда, давайте. Не винаги става въпрос за това какво давате, а за това да споделяте от щедро сърце.

Петъчна карта таро за Везни: Седем жезли

Вие сте способни, Везни. Но отвъд вашите възможности, вашата смелост и решителност ще осъществят целите ви. Много хора са способни, но малцина са достатъчно смели да действат.

В петък способността ви да бъдете последователни и да поемате рискове ще ви доведе до успех. Имайте достатъчно вяра в себе си, за да опитате на 28 ноември, без да гарантирате резултати. Таро „Седемте жезли“ ви дава да знаете, че го дължите на себе си.

Таро карта за петък за Скорпион: Пет жезли

Единствената ти истинска конкуренция е срещу самия теб, Скорпион. Ти от вчера и ти срещу собствените си желания.

Можеш да гледаш наляво или надясно, но през повечето време това само те дърпа надолу. Сравнението е крадецът на радостта и не е нужно да се занимаваш с мисли за това какво правят всички останали в петък.

Пътуването ви няма да изглежда по същия начин, защото на 28 ноември вие не сте като всички останали. Вие сте уникална личност с уникална мисия и уникален начин да я изпълните. Внимавайте да не преувеличавате другите и да не се оставяте без заслуги. Вие сте способни!

Таро карта за петък за Стрелец: Рицар на мечовете

Стрелец, ти си пълен с живот и енергия. Това е във ваша полза, но само ако е насочено добре. Запитай се: какви са твоите приоритети в петък и как изглежда осезаемото даване за тях?

Какъв е смисълът от енергията, ако не е насочена към целите, които искате? Рицарят на мечовете ви насърчава да се съсредоточите изцяло върху целите си. След като постигнете това, всичко ще ви върви добре на 28 ноември.

Таро карта за петък за Козирог: Върховната жрица

Не можеш да наливаш от празна чаша, Козирог. Не можеш да разчиташ на себе си, че ще останеш продуктивен и вдъхновен, ако никога не се замислиш какво ще ти помогне да се чувстваш така.

В допълнение към планирането на време за творчество и работа, отделете време за игра или дори тишина в петък. Това е също толкова необходимо! Можете да се отпуснете върху нещата, които винаги сте обичали, като например детска дейност, като рисуване, или любимата си музика.

Таро карта за петък за Водолей: Двойка жезли

Тежат ли ви идеи или цели на сърцето, Водолей? Може би има няколко неща, които сте казали, че искате да направите в петък, но все още не сте осъществили. Реалността е, че вероятно няма да се случат, докато не ги осъществите.

Двойката на жезлите на 28 ноември ви насърчава да влезете във фазата на планиране на нещо, за което мечтаете. Добрата новина е, че когато знаете последователните действия, които ще предприемете, можете да постигнете много повече, отколкото си мислите.

Таро карта за петък за Риби: Смърт

Някои неща трябва да умрат, за да дадат живот на други неща, Риби. Може би ви се е налагало да скърбите за края на връзка или период от живота си. Нещата се променят и вие също.

Но в петък започвате да осъзнавате, че не всичко е било предназначено да остане за дълго. Вместо да се връщате към същите обстоятелства, силата се крие в това да превърнете преживяванията си в бъдеще.

На какво искате да дадете живот на 28 ноември и какво трябва да приключи?