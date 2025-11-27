За два чaса: Дарителска кампания събра близо половината от необходимите 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев

От "Продължааме промяната" обявиха дарителска сметка, подкрепена от семейството на Благомир Коцев, за събиране на средства, след като Варненският окръжен съд реши, че той може да излезе от ареста срещу парична гаранция от 200 000 лв.

Според закона Благомир Коцев е подсъдим и може да излезе на свобода, когато внесе сумата и ако държавното обвинение не оспори съдебното решение. От прокуратурата обясниха, че ще все още не се решили дали ще обжалват.

Манол Пейков от "Продължаваме промяната" обяви в профила си във Фейсбук, че за два часа от началото на кампанията е събрана близо половината от необходимата сума за покриване на гаранцията - от 905 постъпили дарения. След 5 месеца в различни арести варненци посрещнаха днес Благомир Коцев пред Съдебната палата.