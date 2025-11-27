Жалко! Ивет Горанова отново не успя да стигне до световната титла в каратето

Водещата състезателка на България в каратето - Ивет Горанова, отново не успя да стигне до световната титла в този спорт. България все още няма световна шампионка в олимпийското карате под егидата на WKF, а Горанова е в преследване на тази цел от години. Олимпийската шампионка от Токио 2020 обаче отпадна на 1/8-финалите в категория до 55 килограма кумите на Световното първенство в Кайро (Египет).

Ивет Горанова отпадна на 1/8-финалите на Световното по карате

Българката отстъпи с 5:7 в директните елиминации за титлата срещу панамериканската шампионка от Пунта дел Есте 2024 Хана Фурумото-Деше (Канада), чиято майка е японка. Така Ивет Горанова отпада от надпреварата, а с това приключва и българското учасите на състезанието. По-рано в надпреварата се включи и младата Теодора Цанева, която не успя да се класира за 1/8-финалите, но също има амбициите да стане световна шампионка в този спорт.

Иначе Горанова стартира в група 7 на турнира с равенство 0:0 в много оспорван мач срещу бронзовата медалистка от шампионата на Азия в Ташкент 2025 Алиша Алиша (Индия), но след това спечели с явно превъзходство и 10:0 точки 15 секунди преди края на втория си двубой срещу Фабиана Бариентос (Гватемала).

В последната си среща от първата фаза на надпреварата Горанова също имаше сериозно предимство и спечели със 7:0 срещу бронзовата медалистка от първенството на Океания в Нова Каледония 2025 Бритни Олдридж (Нова Зеландия). След това дойде и загубата от Фурумото-Деше.

