Аспект на деня и фаза на Луната на 10 декември 2025 г. Специален ден

На 10 декември 2025 г. Луната е намаляваща, 20-и лунен ден до 23:09 ч. Това ще бъде наистина ще бъде специален ден, който може да разклати обичайните модели на мислене и да ни подтикне към неочаквани, но важни заключения. Това не е просто календарна дата, а момент, в който звездите ни канят да се замислим до каква степен действията ни съответстват на истинските, а не наложените ни желания. Денят ще бъде зареден с противоречива енергия, където мощният импулс за действие веднага ще се сблъска с необходимостта от дълбоко размишление.

Ретрограден Меркурий 2026 г.

Предизвикателства

Денят обаче няма да е без сериозни предизвикателства, той ще ви напомни, че не всички планове ще бъдат лесни за изпълнение и че постигането на целите ви може да се сблъска с реални препятствия или да изисква търпение и дисциплина. Това ни учи да различаваме важното от маловажното и да не хабим енергия за моментни импулси. Преди да направите важна стъпка помислете много добре.

Новолуние 2026 година

Сънища и подстригване

Подстригването в този лунен ден не е препоръчително. Сънищата, които ще видите са верни и се очаква да се сбъднат много скоро. Те може да разкрият важни тайни на подсъзнанието ви.

Пълнолуние 2026 година

Снимки: iStock