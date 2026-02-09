Аспект на деня и фаза на Луната на 10 февруари 2026 г. Дайте път на критиката

На 10 февруари 2025 г. Луната е намаляваща, 23-и лунен ден. Днес е лесно да приемате красивите думи за чиста монета, да вярвате в обещания, неподкрепени от действия, или да се изгубите в самоспасяваща се фантазия, бягайки от неприятната истина, продиктувана от Водолей. Това е ден, в който трябва да бъдете особено критични към всичко, което изглежда твърде перфектно или безкрайно трагично.

Дневен хороскоп за 10 февруари 2026 г.

Време за обобщаване

Намаляващата луна, наближаваща последната си четвърт, служи като важен фон. Това е астрологично време за обобщаване, завършване и освобождаване от всичко, което е остаряло и ненужно. Събитията и разговорите от този ден може да не бележат толкова ново начало, колкото решителен край на старото, изчистващо емоционално и жизнено пространство. Чувството на лека умора или тъга е естествен съпровод на този процес. Това не е знак за поражение, а знак, че сте готови за обновление.

Сънища и подстригване

Денят е подходящ за подстригване - то ще придаде сила и здраве на косата. Ще спомогне аз намаляването на цъфтежа. Значението на сънищата, които човек види в този лунен ден означава нещо напълно противоположно на това, което го очаква в действителност.

Снимки: iStock