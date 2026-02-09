Любопитно:

Аспект на деня и фаза на Луната на 10 февруари 2026 г. Дайте път на критиката

09 февруари 2026, 21:40 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната на 10 февруари 2026 г. Дайте път на критиката

На 10 февруари 2025 г. Луната е намаляваща, 23-и лунен ден. Днес е лесно да приемате красивите думи за чиста монета, да вярвате в обещания, неподкрепени от действия, или да се изгубите в самоспасяваща се фантазия, бягайки от неприятната истина, продиктувана от Водолей. Това е ден, в който трябва да бъдете особено критични към всичко, което изглежда твърде перфектно или безкрайно трагично.

Намаляващата луна, наближаваща последната си четвърт, служи като важен фон. Това е астрологично време за обобщаване, завършване и освобождаване от всичко, което е остаряло и ненужно. Събитията и разговорите от този ден може да не бележат толкова ново начало, колкото решителен край на старото, изчистващо емоционално и жизнено пространство. Чувството на лека умора или тъга е естествен съпровод на този процес. Това не е знак за поражение, а знак, че сте готови за обновление.

Денят е подходящ за подстригване - то ще придаде сила и здраве на косата. Ще спомогне аз намаляването на цъфтежа. Значението на сънищата, които човек види в този лунен ден означава нещо напълно противоположно на това, което го очаква в действителност.

