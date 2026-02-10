Прогноза за времето - 11 февруари 2026 г. (сряда)

През нощта облачността ще е значителна и на места в планинските райони на Западна България ще превалява слаб сняг. Над Източна България облачността ще е разкъсана. Почти тихо време. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – минус 2°. Утре преди обяд облачността ще е значителна, а над Северозападна България и Горнотракийската низина ще има ниска слоеста облачност или мъгла. На изток ще е предимно слънчево, а след обяд и в южната половина от страната облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. Ще духа слаб вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат предимно между 4° и 9°, по ниски в Северозападна България, където ще остане облачно и мъгливо през целия ден. В София максималната температура ще е около 7°.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще е значително по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно в планините

В планините ще бъде предимно облачно. В сутрешните часове на места в Западна Стара планина и масивите от Югозападна България ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. На изток ще е почти без валежи. По върховете ще е мъгливо. След обяд облачността ще се разкъсва и намалява, над масивите от Централна и Източна България – до предимно слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

Повече слънце по морето

По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – до предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат около 7°-9°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Източник: НИМХ